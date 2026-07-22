Niterói: Quem quiser participar dos próximos sorteios pode fazer o cadastro no portal oficial do programa e informar o CPF sempre que contratar serviços na cidadeDivulgação/Ascom
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