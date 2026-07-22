Niterói: Quem quiser participar dos próximos sorteios pode fazer o cadastro no portal oficial do programa e informar o CPF sempre que contratar serviços na cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: Quem quiser participar dos próximos sorteios pode fazer o cadastro no portal oficial do programa e informar o CPF sempre que contratar serviços na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 23:32

Niterói - Trinta contribuintes de Niterói foram premiados na edição de julho do Programa NitNota Cidadã, iniciativa da Prefeitura de Niterói, coordenada pela Secretaria Municipal de Fazenda, que incentiva a emissão de notas fiscais e fortalece a cidadania fiscal no município. Nesta quarta-feira (22), os ganhadores participaram da entrega simbólica dos prêmios no Palácio Arariboia, sede da Secretaria.

Participaram da cerimônia o secretário municipal de Fazenda, César Barbiero, o subsecretário de Receita Municipal, Vinicius Fundo, e o auditor fiscal da Receita Raphael Guingo.

Mais do que premiar consumidores, o NitNota Cidadã busca incentivar o hábito de solicitar a nota fiscal com CPF, contribuindo para o aumento da arrecadação, o combate à sonegação e a conscientização da população sobre o papel dos tributos no financiamento dos serviços públicos.

Entre os contemplados está a professora Juliana Pereira, moradora de Niterói, que recebeu um prêmio de R$ 5 mil. Para ela, a premiação foi uma surpresa e chegou em um momento importante.

"Eu fiquei muito surpresa quando recebi a notícia. Na hora, até achei que não fosse verdade. Esse prêmio chegou em um momento muito especial e vai me ajudar a realizar vários planos que eu já vinha fazendo. Agora eu só tenho um conselho: peçam o CPF na nota. Eu sempre pedi e nunca imaginei que um dia seria a sorteada. Vale a pena, porque qualquer pessoa pode ganhar", disse Juliana.

Quem quiser participar dos próximos sorteios pode fazer o cadastro no portal oficial do programa e informar o CPF sempre que contratar serviços em Niterói. Cada nota fiscal emitida gera bilhetes eletrônicos que passam a concorrer automaticamente às premiações.