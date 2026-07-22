Niterói: ao chegarem ao ponto conhecido como Gelo, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos Reprodução/Internet
Denúncia de homens armados resulta em operação com quatro presos
equipes foram mobilizadas após denúncias que indicavam a presença de homens armados na comunidade da Brasília
Casa da Amizade de Niterói promove grande ação social gratuita
Ação é realizada em parceria com os Rotary's Club, o Projeto Respeitar e Amar e demais parceiros
Rodrigo Neves vistoria implantação do Supercentro de Exames e obras de nova escola
Equipamentos vão ampliar a oferta de serviços de saúde e educação, com capacidade para sete mil exames mensais e criação de mais de 400 vagas
NitNota Cidadã premia 30 contribuintes e reforça a importância de pedir CPF na nota
Sorteio promovido pela Secretaria Municipal de Fazenda distribuiu prêmios de até R$ 20 mil e reuniu ganhadores no Palácio Arariboia
Central faz 106 anos com homenagens e festas
Baile vai comemorar aniversário do clube no sábado
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Niterói amplia coleta seletiva com novos moloks e Ponto de Entrega Voluntária
Equipamentos facilitam o descarte correto de resíduos, incentivam a reciclagem e contribuem para a melhoria da limpeza urbana
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