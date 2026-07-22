Niterói: ao chegarem ao ponto conhecido como Gelo, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos - Reprodução/Internet

Niterói: ao chegarem ao ponto conhecido como Gelo, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos Reprodução/Internet

Publicado 22/07/2026 14:27

Niterói - Uma ação do 12º BPM terminou com quatro pessoas detidas e um suspeito ferido nas comunidades Nova Brasília e Marítimo. Durante a operação, policiais apreenderam duas pistolas, dois rádios transmissores e material entorpecente. Toda a ocorrência foi encaminhada à delegacia.

As equipes foram mobilizadas após denúncias que indicavam a presença de homens armados na comunidade da Brasília. Ao chegarem ao ponto conhecido como Gelo, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos ligados à região da Hortinha.

Com o terreno estabilizado, policiais do GAT B montaram um cerco e prenderam dois suspeitos que estavam com drogas e uma pistola. Em outro trecho da operação, na área da Rua Francisco Sardinha com a Travessa Renato Silva, três homens em uma motocicleta foram abordados. Com eles, os agentes encontraram outra pistola.

Na parte alta do Marítimo, mais um suspeito foi detido, desta vez portando um rádio transmissor. A ação contou com apoio do PATAMO da 3ª Companhia. Ao final, todos os detidos, armas e materiais apreendidos foram levados para a delegacia responsável.