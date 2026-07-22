Niterói: "nossa história é rica e fazemos questão de reverenciar os que vieram antes, mantendo as tradições do Central", disse o Presidente - Divulgação/Ascom

Niterói: "nossa história é rica e fazemos questão de reverenciar os que vieram antes, mantendo as tradições do Central", disse o PresidenteDivulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 23:21

Niterói - O Clube Central comemora 106 anos com homenagens e festas, como o Baile de Gala deste sábado. Uma solenidade cívica marcou o início dos festejos, no dia 18 de julho, data da fundação do clube de Icaraí. Dom Alano Maria Pena deu uma benção aos sócios e recebeu uma moção de aplausos do presidente do Central, Fernando Tinoco. Também foram homenageados com títulos de sócios honorários o jornalista Roberto Ricão e o professor de Educação Física Paulo Hage.

No mesmo dia, uma reunião solene do Conselho Deliberativo do Central teve homenagens póstumas a José Pereira de Freitas, que presidia o corpo consultivo do clube, e ao cantor Victor Sávios. O presidente do conselho, Marco Aurélio Peralta, e o presidente Fernando Tinoco conduziram as entregas de outras homenagens. Morador de Niterói, o almirante de esquadra Wladimilson Borges de Aguiar recebeu a recém-criada Medalha do Mérito Militar e de Segurança Pública Almirante Gustavo Gurgulino de Souza, que reverencia, por sua vez, um ex-presidente do Central.

Outro ex-presidente do clube, José Roberto Leite de Lima ganhou a Medalha do Mérito Centraliano Dr. Ivan Galindo em reconhecimento aos serviços prestados ao clube. A honraria foi entregue por Beth Galindo, viúva do ex-presidente que dá o nome à medalha. Futuramente, o Central fará outras homenagens aprovadas e que não foram entregues pela impossibilidade de comparecimento dos agraciados para a jornalista Estela Prestes, o general de brigada Alexander Sá Vilela e o ex-prefeito do Rio Cesar Maia, que agradeceu com uma carta emocionada, lembrando a amizade com Ivan Galindo.

“A nossa história é rica e fazemos questão de reverenciar os que vieram antes, mantendo as tradições do Central, em Niterói, como o nosso Baile de Gala”, diz o presidente Fernando Tinoco.