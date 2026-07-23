Niterói: A presidente Maria do Carmo, ladeada pelo vice Antônio Seixas e a diretora Cristina Pontes - Divulgação/Ascom

Niterói: A presidente Maria do Carmo, ladeada pelo vice Antônio Seixas e a diretora Cristina PontesDivulgação/Ascom

Publicado 23/07/2026 10:14 | Atualizado 23/07/2026 11:35

Niterói - O Instituto Histórico e Geográfico de Niterói (IHGN) comemora 53 anos de fundação no dia 31 de julho, com missa às 12h na Catedral Metropolitana de São João Batista e sessão solene às 15h no plenário da Câmara Municipal , cedido pela Presidência da casa legislativa niteroiense.

Nesta ocasião, a atual diretoria fará uma breve retrospectiva do papel do instituto ao longo de mais de cinco décadas de existência, sua atuação nos dias de hoje, os cursos gratuitos e as publicações, como os Cadernos de Efemérides Niteroienses, cujo volume 11, lançado no último dia 17 com o título "Niterói sob múltiplos olhares", reúne dez artigos produzidos por membros, como uma pequena amostragem de suas vastas atividades.



Haverá ainda a apresentação do Coral 60 Mais, a declamação de trovas por membros do instituto e uma homenagem à ex-presidente Franci Machado Darigo. Historiadora e filósofa especializada em pesquisa sociológica, a cronista, poetisa e ensaísta é membro da Academia de Letras dos municípios de Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis e de Campos dos Goytacazes, sua cidade natal, além da Academia Fluminense de Letras (AFL), entre outras instituições acadêmicas. A programação de aniversário é aberta ao público, assim como são as reuniões mensais com palestras, realizadas na primeira quinta-feira de cada mês - salvo raras exceções, por motivo de força maior - no auditório da Fundação Municipal de Educação (FME), prédio onde também está localizada a sede do IHGN.



Também chamada de “casa da memória de Niterói”, a instituição tem por escopo a pesquisa e o estudo da história, da geografia e das ciências afins nos contextos nacional, fluminense e sobretudo municipal, buscando a preservação da cultura e do conhecimento. É reconhecida de Utilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual n.º 7.581/1974) e de Utilidade Pública do Município de Niterói (Lei Municipal n.º 281/1981). Fundada em 31 de julho de 1973, com o nome de Instituto Histórico de Niterói, a entidade nasceu como consequência direta do primeiro Curso de História de Niterói, quando se comemorava o quarto centenário da cidade. Em 1998, passou a ser também Geográfico e foram criadas as 50 cadeiras de sócios titulares, com os seus respectivos patronos.



“Integrar o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e ser sua presidente nesta oportunidade de tão significativa efeméride é de grande honra para mim e para minha história de vida, além de denotar o sucesso dos que me antecederam e a perspectiva de existência exitosa deste amado sodalício”, declara a Profa. Dra. Maria do Carmo de Assumpção Borges, 17a. presidente do IHGN, o qual já passou por 28 presidências – muitas delas reeleitas, como a atual – de dois anos cada.