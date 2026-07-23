Niterói: CISP ajudou a encontrar a moto usada no crime - Divulgação/Ascom

Niterói: CISP ajudou a encontrar a moto usada no crimeDivulgação/Ascom

Publicado 23/07/2026 12:41 | Atualizado 23/07/2026 14:29





De acordo com as informações da ocorrência, o sistema identificou que a motocicleta estaria circulando pela região do Largo da Batalha. A partir do alerta, a equipe do Segurança Presente iniciou o acompanhamento do veículo, que foi localizado na Rua Mário Viana, onde houve uma breve perseguição e a abordagem.



A investigação teve origem em um furto registrado no dia 18 de julho. Segundo o relato, o condutor da motocicleta estaria cadastrado em um aplicativo de entregas e teria retirado seis garrafas de vinhos importados para realizar duas entregas. As mercadorias, no entanto, não chegaram aos destinatários. O responsável pelas vendas conseguiu reunir imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o motociclista retira as encomendas e as coloca no baú da moto.



Ainda segundo as informações da ocorrência, após iniciar o trajeto, o acusado teria encerrado as entregas no aplicativo como concluídas, embora os produtos não tenham sido entregues. Com o alerta gerado pelo CISP e o trabalho integrado com o Segurança Presente, a motocicleta foi localizada e apreendida.



O suspeito foi conduzido à 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada e ficará à disposição das autoridades. A motocicleta utilizada na ação também permaneceu apreendida.



CISP: tecnologia e integração a serviço da segurança Niterói - Mais uma vez, a tecnologia do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói contribuiu para uma ação das forças de segurança na cidade. Um alerta emitido pelo sistema de monitoramento possibilitou a localização de uma motocicleta que teria sido utilizada em um furto ocorrido no dia 18 de julho. O veículo foi localizado e abordado pelo programa Segurança Presente Niterói, nesta quarta-feira (22), em Santa Rosa.De acordo com as informações da ocorrência, o sistema identificou que a motocicleta estaria circulando pela região do Largo da Batalha. A partir do alerta, a equipe do Segurança Presente iniciou o acompanhamento do veículo, que foi localizado na Rua Mário Viana, onde houve uma breve perseguição e a abordagem.A investigação teve origem em um furto registrado no dia 18 de julho. Segundo o relato, o condutor da motocicleta estaria cadastrado em um aplicativo de entregas e teria retirado seis garrafas de vinhos importados para realizar duas entregas. As mercadorias, no entanto, não chegaram aos destinatários. O responsável pelas vendas conseguiu reunir imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o motociclista retira as encomendas e as coloca no baú da moto.Ainda segundo as informações da ocorrência, após iniciar o trajeto, o acusado teria encerrado as entregas no aplicativo como concluídas, embora os produtos não tenham sido entregues. Com o alerta gerado pelo CISP e o trabalho integrado com o Segurança Presente, a motocicleta foi localizada e apreendida.O suspeito foi conduzido à 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada e ficará à disposição das autoridades. A motocicleta utilizada na ação também permaneceu apreendida.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) opera 24 horas por dia e reúne tecnologia de monitoramento, inteligência e integração com as forças de segurança. O sistema conta atualmente com mais de 800 câmeras espalhadas pela cidade, incluindo cerca de 120 câmeras inteligentes que integram o sistema de Cercamento Eletrônico.



Os equipamentos são capazes de realizar a leitura automática de placas e também identificar características dos veículos, como modelo, cor, adesivos e avarias. A tecnologia permite cruzar informações em poucos segundos, acompanhar a circulação de veículos por diferentes pontos da cidade e emitir alertas que auxiliam as forças de segurança em abordagens e investigações. O sistema também pode contribuir para localizar veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em ocorrências criminais, mesmo quando a placa não é identificada integralmente.



O CISP atua ainda de forma integrada com a Guarda Municipal, as polícias Civil e Militar e outros órgãos, funcionando como um núcleo permanente de monitoramento, inteligência e produção de informações que apoiam ações de prevenção, investigação e resposta rápida a ocorrências.



