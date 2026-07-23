Niterói: CISP ajudou a encontrar a moto usada no crimeDivulgação/Ascom
De acordo com as informações da ocorrência, o sistema identificou que a motocicleta estaria circulando pela região do Largo da Batalha. A partir do alerta, a equipe do Segurança Presente iniciou o acompanhamento do veículo, que foi localizado na Rua Mário Viana, onde houve uma breve perseguição e a abordagem.
A investigação teve origem em um furto registrado no dia 18 de julho. Segundo o relato, o condutor da motocicleta estaria cadastrado em um aplicativo de entregas e teria retirado seis garrafas de vinhos importados para realizar duas entregas. As mercadorias, no entanto, não chegaram aos destinatários. O responsável pelas vendas conseguiu reunir imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o motociclista retira as encomendas e as coloca no baú da moto.
Ainda segundo as informações da ocorrência, após iniciar o trajeto, o acusado teria encerrado as entregas no aplicativo como concluídas, embora os produtos não tenham sido entregues. Com o alerta gerado pelo CISP e o trabalho integrado com o Segurança Presente, a motocicleta foi localizada e apreendida.
O suspeito foi conduzido à 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada e ficará à disposição das autoridades. A motocicleta utilizada na ação também permaneceu apreendida.
CISP: tecnologia e integração a serviço da segurança
Os equipamentos são capazes de realizar a leitura automática de placas e também identificar características dos veículos, como modelo, cor, adesivos e avarias. A tecnologia permite cruzar informações em poucos segundos, acompanhar a circulação de veículos por diferentes pontos da cidade e emitir alertas que auxiliam as forças de segurança em abordagens e investigações. O sistema também pode contribuir para localizar veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em ocorrências criminais, mesmo quando a placa não é identificada integralmente.
O CISP atua ainda de forma integrada com a Guarda Municipal, as polícias Civil e Militar e outros órgãos, funcionando como um núcleo permanente de monitoramento, inteligência e produção de informações que apoiam ações de prevenção, investigação e resposta rápida a ocorrências.
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