Niterói: homem foi encontrado morto na rua Zoraida Brasil, no Fonseca - Reprodução/internet

Niterói: homem foi encontrado morto na rua Zoraida Brasil, no FonsecaReprodução/internet

Publicado 23/07/2026 12:57





O local da ocorrência foi devidamente isolado pelas equipes para o trabalho da perícia técnica. Em seguida, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, onde passará por exames necroscópicos que determinarão a causa exata da morte e auxiliarão na identificação formal da vítima.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). Até o momento, a principal linha de investigação aponta para um possível mal súbito, já que não foram verificados sinais aparentes de violência no local, embora apenas o laudo pericial possa confirmar a suspeita.



Identificação e liberação Niterói - Um homem em situação de rua foi localizado sem vida na tarde desta quarta-feira (22), na Rua Zoraida Brasil Alcântara, no bairro do Fonseca . Agentes da Polícia Militar foram acionados por moradores da região e, ao chegarem ao local, constataram o óbito.O local da ocorrência foi devidamente isolado pelas equipes para o trabalho da perícia técnica. Em seguida, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, onde passará por exames necroscópicos que determinarão a causa exata da morte e auxiliarão na identificação formal da vítima.O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). Até o momento, a principal linha de investigação aponta para um possível mal súbito, já que não foram verificados sinais aparentes de violência no local, embora apenas o laudo pericial possa confirmar a suspeita.

O prazo para a emissão do laudo cadavérico pelo IML costuma levar até 30 dias. A identificação de pessoas em situação de vulnerabilidade geralmente ocorre por meio de perícia papiloscópica (impressões digitais) ou pelo comparecimento de familiares munidos de documentos.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar parentes da vítima ou colaborar com as investigações pode entrar em contato anonimamente com o Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177 ou procurar diretamente a 78ª DP.