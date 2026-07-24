Niterói: rede hoteleira da cidade registra ocupação praticamente total para o período da reunião - Divulgação/Ascom

Niterói: rede hoteleira da cidade registra ocupação praticamente total para o período da reuniãoDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2026 07:10

Niterói - A cidade de Niterói já sente os efeitos da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) antes mesmo da abertura oficial do evento. A rede hoteleira da cidade registra, segundo a NELTUR (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) , ocupação próxima de 100%, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, período em que cerca de 50 mil pessoas devem circular pelo município em razão do evento. Pesquisadores, professores, estudantes e delegações de todo o país chegam para o maior encontro científico da América Latina, movimentando hotéis, restaurantes, bares, comércio, transporte e uma ampla cadeia de serviços. O impacto reforça o turismo de negócios como uma importante ferramenta para alavancar a economia e projetar Niterói nacionalmente.

A abertura da reunião da SBPC vai acontecer, neste domingo (26), no Distrito de Inovação da Cantareira. O espaço representa mais um passo na estratégia de Niterói de aproximar ciência, tecnologia, universidade e desenvolvimento econômico.

Para o prefeito Rodrigo Neves, a realização do encontro da SBPC e a consolidação do Distrito de Inovação da Cantareira representam duas faces de uma mesma estratégia. “Receber a maior reunião científica da América Latina justamente no momento em que avançamos na implantação do Distrito de Inovação da Cantareira tem um significado muito especial. A parceria com a UFF nos permite transformar conhecimento em soluções, estimular novos negócios e criar oportunidades. A chegada da SBPC encontra em Niterói um ambiente de inovação construído ao longo dos últimos anos com a parceria com a UFF, uma das instituições que mais produzem conhecimento científico no país. A estratégia busca aproximar a produção científica dos desafios concretos da cidade e criar condições para transformar pesquisas e ideias em negócios, fortalecendo a integração entre universidade, setor produtivo e poder público”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Esse ambiente ajuda a explicar por que Niterói foi escolhida para sediar a reunião anual da SBPC. Durante uma semana, pesquisadores, estudantes, gestores públicos, empresas e instituições de todo o país estarão reunidos em uma cidade que vem utilizando a ciência e a inovação como ferramentas para desenvolver políticas públicas, estimular o empreendedorismo, atrair investimentos e transformar conhecimento em desenvolvimento.

A escolha de Niterói para sediar a SBPC ganha, assim, um significado especial. Enquanto a cidade recebe milhares de pessoas e vê sua rede hoteleira praticamente lotada, o novo Distrito de Inovação abre espaço para universidades, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica e instituições ligadas à inovação. A proposta é aproximar pesquisadores, empreendedores, investidores e o poder público, transformando conhecimento em novos negócios, empregos qualificados e oportunidades.

A movimentação na hotelaria dá a dimensão do impacto econômico do encontro. Em São Domingos, o Hotel Cantareira, com 45 quartos, e o Cápsula Rezidenziale, com 40, estarão lotados. No Centro, o Niterói Palace Hotel, com 57 apartamentos, também terá todos os leitos ocupados. Na Zona Sul, o Hotel H Niterói reservou 80 quartos para um grupo participante da SBPC.

O efeito, no entanto, vai muito além dos hotéis. A presença de milhares de visitantes durante uma semana movimenta restaurantes, bares, cafeterias, transporte, comércio e equipamentos culturais. O turismo de negócios e eventos tem justamente essa capacidade de gerar circulação econômica em diferentes setores e, ao mesmo tempo, apresentar a cidade a um público que pode retornar em outras oportunidades, a trabalho ou a lazer.

Durante uma semana, Niterói será palco de uma extensa programação científica, com 63 minicursos, 60 conferências e 88 mesas-redondas, além de sessões especiais, premiações e atividades culturais. A população também poderá participar gratuitamente de cerca de 300 atividades de divulgação científica, entre planetários, exposições, oficinas, experiências interativas e museus itinerantes.

O impacto já é percebido antes mesmo da abertura da programação. A rede hoteleira da cidade registra ocupação praticamente total para o período da reunião. Hotéis de diferentes regiões de Niterói receberam reservas de pesquisadores, estudantes e delegações vindas de todo o país e do exterior, reforçando o potencial do turismo de negócios como vetor de desenvolvimento econômico.

Esse segmento é considerado um dos mais importantes da cadeia turística. Estudos do setor mostram que o turista de negócios permanece mais tempo no destino, possui gasto médio superior ao do turista convencional e movimenta uma ampla rede de serviços. Além da injeção imediata de recursos na economia local, grandes eventos costumam ampliar a visibilidade do destino e estimular o retorno de visitantes em viagens de lazer.

A movimentação observada na hotelaria confirma esse cenário. Empreendimentos localizados no Centro, em São Domingos e na Zona Sul já operam com ocupação praticamente total durante o período da reunião, refletindo o aumento da demanda provocado pela chegada de participantes de diferentes estados brasileiros.

O presidente da Neltur, André Bento, destaca que a realização de eventos desse porte fortalece uma estratégia que vem ampliando o protagonismo da cidade no turismo fluminense.

"Grandes eventos como a SBPC demonstram a capacidade de Niterói para receber visitantes de todo o país e impulsionam diretamente nossa economia. A ocupação praticamente total da rede hoteleira mostra a força do turismo de negócios, que movimenta hotéis, restaurantes, comércio, transporte e diversos prestadores de serviços. Mais do que isso, esses visitantes conhecem a cidade, retornam em outras oportunidades e ajudam a consolidar Niterói como um destino turístico cada vez mais competitivo e reconhecido nacionalmente”, afirmou André Bento.

Aposta na inovação como estratégia de desenvolvimento - A chegada da SBPC encontra em Niterói um ambiente de inovação construído ao longo dos últimos anos em parceria com a UFF. A estratégia busca aproximar a produção científica dos desafios concretos da cidade e criar condições para transformar pesquisas e ideias em negócios, fortalecendo a integração entre universidade, setor produtivo e poder público.

Essa vocação vem sendo consolidada por iniciativas como o Distrito de Inovação da Cantareira, o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), os Niterói Polos Digitais e ações de incentivo às startups, à economia criativa e ao empreendedorismo tecnológico. O resultado é um ecossistema que aproxima pesquisadores, empresas e novos investimentos e que ajuda a explicar a escolha de Niterói para sediar a reunião anual da SBPC.

Um dos principais exemplos é o PDPA, que, em sua primeira edição, recebeu R$ 25 milhões e financiou 87 projetos desenvolvidos por pesquisadores, professores, estudantes e técnicos da UFF, voltados a desafios concretos da cidade nas áreas de segurança, saúde, educação, inovação, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e mobilidade. O sucesso da iniciativa levou ao lançamento do PDPA 2, que amplia o investimento para cerca de R$ 40 milhões, com pesquisas alinhadas ao Plano Niterói Que Queremos 2050 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Outro destaque é o Acelera Niterói, programa criado para transformar ideias e pesquisas em negócios inovadores. A iniciativa prioriza cinco áreas estratégicas: Saúde, Economia do Mar, Economia Criativa, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Transição Energética e Descarbonização. Na edição atual, 80 projetos foram selecionados para a fase de pré-incubação. Desse total, 22 startups recebem R$ 60 mil cada para a etapa de incubação e oito empresas em estágio mais avançado recebem R$ 80 mil cada para aceleração. Os participantes também têm acesso a mentorias, capacitação em gestão, marketing e tecnologia, laboratórios da UFF e preparação para atrair investidores.

