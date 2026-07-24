Niterói: Projeto oferece quatro oficinas no Engenho do Mato, no Badu e Fonseca - Divulgação/Ascom

Niterói: Projeto oferece quatro oficinas no Engenho do Mato, no Badu e FonsecaDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2026 06:51 | Atualizado 24/07/2026 07:12





Ao todo, são quatro cursos — Jardinagem, Brinquedos, Vela e Cartonagem e Artigos de Natal — ministrados por funcionárias artesãs da Companhia. São 15 vagas por oficina, 60 por território, totalizando 180 vagas.



Uma das atividades do programa aconteceu nesta terça-feira (21), no Parque Rural, no Engenho do Mato, onde foi realizada a aula de ‘Sustentabilidade e Compostagem’, que foi um verdadeiro sucesso. Trata-se de uma aula inaugural, que abre todas as oficinas em todos os territórios. Durante o encontro, a presidente do Comitê Clin por Elas, Valéria Rollemberg, conversou com as participantes sobre a importância da sustentabilidade e do reaproveitamento de resíduos orgânicos.



Na sequência, a funcionária da Clin Tatiana Fernandes apresentou, na prática, como montar uma composteira doméstica utilizando materiais simples, como baldes reaproveitados. Ela explicou que o processo transforma resíduos orgânicos em húmus e biofertilizante, produtos que podem ser utilizados em hortas e jardins ou até comercializados, contribuindo para a geração de renda.



"A composteira doméstica é uma ideia simples e com grande potencial. Em vez de descartar esse resíduo, gerando mau cheiro, ele é reaproveitado e se transforma em um material limpo para ser utilizado em hortas e jardins ou até comercializado, gerando renda. É uma ótima oportunidade para o empreendedorismo", destacou Tatiana.



As participantes também foram orientadas sobre todas as etapas da montagem e do manejo da composteira, incentivando práticas sustentáveis que reduzem o volume de resíduos enviados aos aterros e contribuem para a melhoria da qualidade do solo.



Participante das oficinas de Artigos de Natal, Vela e Cartonagem e Compostagem, Ducinéa Camillo Maulaz elogiou a iniciativa.



"A oficina foi maravilhosa! Gosto muito de artesanato e sempre procuro fazer algo nessa área. É uma terapia para mim, porque trabalha a mente, as mãos e faz muito bem para a saúde. Tenho o hábito de reciclar e transformar materiais. Agora, com essa aula de compostagem, já tenho mais uma ideia. O projeto é muito bom", afirmou.



A oficina de Sustentabilidade e Compostagem terá uma nova edição no dia 6 de agosto, no PEV da Clin, no Fonseca. As demais oficinas do programa seguem sendo realizadas nos três territórios até setembro, ampliando o acesso à capacitação, ao empreendedorismo e às práticas sustentáveis.



SERVIÇO: Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) está promovendo o programa ‘Reciclagem Criativa’, iniciativa que alia educação ambiental, capacitação profissional e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Desenvolvido por meio do Comitê Clin por Elas, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher e o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, o projeto integra o programa Niterói por Elas e oferece quatro oficinas em três territórios da cidade: Engenho do Mato, Badu e Fonseca.Ao todo, são quatro cursos — Jardinagem, Brinquedos, Vela e Cartonagem e Artigos de Natal — ministrados por funcionárias artesãs da Companhia. São 15 vagas por oficina, 60 por território, totalizando 180 vagas.Uma das atividades do programa aconteceu nesta terça-feira (21), no Parque Rural, no Engenho do Mato, onde foi realizada a aula de ‘Sustentabilidade e Compostagem’, que foi um verdadeiro sucesso. Trata-se de uma aula inaugural, que abre todas as oficinas em todos os territórios. Durante o encontro, a presidente do Comitê Clin por Elas, Valéria Rollemberg, conversou com as participantes sobre a importância da sustentabilidade e do reaproveitamento de resíduos orgânicos.Na sequência, a funcionária da Clin Tatiana Fernandes apresentou, na prática, como montar uma composteira doméstica utilizando materiais simples, como baldes reaproveitados. Ela explicou que o processo transforma resíduos orgânicos em húmus e biofertilizante, produtos que podem ser utilizados em hortas e jardins ou até comercializados, contribuindo para a geração de renda."A composteira doméstica é uma ideia simples e com grande potencial. Em vez de descartar esse resíduo, gerando mau cheiro, ele é reaproveitado e se transforma em um material limpo para ser utilizado em hortas e jardins ou até comercializado, gerando renda. É uma ótima oportunidade para o empreendedorismo", destacou Tatiana.As participantes também foram orientadas sobre todas as etapas da montagem e do manejo da composteira, incentivando práticas sustentáveis que reduzem o volume de resíduos enviados aos aterros e contribuem para a melhoria da qualidade do solo.Participante das oficinas de Artigos de Natal, Vela e Cartonagem e Compostagem, Ducinéa Camillo Maulaz elogiou a iniciativa."A oficina foi maravilhosa! Gosto muito de artesanato e sempre procuro fazer algo nessa área. É uma terapia para mim, porque trabalha a mente, as mãos e faz muito bem para a saúde. Tenho o hábito de reciclar e transformar materiais. Agora, com essa aula de compostagem, já tenho mais uma ideia. O projeto é muito bom", afirmou.A oficina de Sustentabilidade e Compostagem terá uma nova edição no dia 6 de agosto, no PEV da Clin, no Fonseca. As demais oficinas do programa seguem sendo realizadas nos três territórios até setembro, ampliando o acesso à capacitação, ao empreendedorismo e às práticas sustentáveis.

Próximas oficinas

Fazendinha – Badu



Jardinagem: 29 de julho, às 14h

Vela e Cartonagem: 21 e 28 de julho e 4 de agosto, às 14h

Artigos de Natal: 12 e 19 de agosto, às 14h

Parque Rural – Engenho do Mato



Jardinagem: 30 de julho, às 10h

Brinquedos: 28 de julho e 4 de agosto, às 10h

Vela e Cartonagem: 29 de julho, 5 e 12 de agosto, às 10h

Artigos de Natal: 11 e 18 de agosto, às 10h

PEV da Clin – Fonseca



Jardinagem: 25 de agosto e 1º de setembro, às 14h

Brinquedos: 13 e 20 de agosto, às 14h

Vela e Cartonagem: 19 e 26 de agosto, às 14h

Artigos de Natal: 27 de agosto e 3 de setembro, às 14h

As inscrições devem ser feitas presencialmente no local onde será realizada a oficina.

