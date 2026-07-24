Niterói: Ação coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal reuniu forças de segurança e órgãos municipais Divulgação/Ascom
Niterói participa de operação integrada que fechou ferro-velho clandestino na Grota
Ação coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal reuniu forças de segurança e órgãos municipais para combater a receptação de materiais furtados
Niterói participa de operação integrada que fechou ferro-velho clandestino na Grota
Ação coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal reuniu forças de segurança e órgãos municipais para combater a receptação de materiais furtados
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