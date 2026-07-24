Niterói: Ação coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal reuniu forças de segurança e órgãos municipais Divulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Niterói - A Prefeitura de Niterói participou de mais uma ação integrada de combate à criminalidade por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). A operação, realizada em conjunto com a 79ª DP (Jurujuba) e o 12º Batalhão da Polícia Militar, resultou no fechamento de um ferro-velho clandestino na Comunidade da Grota, em São Francisco.
Batizada de Operação Espoliador, a iniciativa faz parte da estratégia de asfixia do mercado ilegal de materiais furtados, combatendo a receptação de produtos provenientes de crimes contra residências, estabelecimentos comerciais e o patrimônio público. Os objetivos são interromper a cadeia que incentiva a prática de novos furtos e fortalecer as ações de prevenção à criminalidade.
O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy, ressaltou que a integração entre as forças de segurança e os órgãos municipais é fundamental para combater a criminalidade de forma efetiva.
"Essa ação demonstra a importância da integração entre as forças de segurança e os órgãos municipais. Somente com inteligência, fiscalização e atuação coordenada conseguimos enfraquecer as estruturas que sustentam a atividade criminosa", explicou Felipe Ordacgy.
Durante a fiscalização, com apoio logístico da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), foram apreendidas bicicletas sem comprovação de origem, esquadrias, perfis metálicos, escadas de alumínio e diversos outros materiais de procedência duvidosa. Todo o material foi encaminhado à 79ª DP, que dará continuidade às investigações.
O delegado titular, Aglausio Batista Novais Filho, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos envolvidos. "A Polícia Civil vem investigando a cadeia de receptação local e atuou de forma cirúrgica em conjunto com o município e a Polícia Militar”, afirmou o delegado.
A Prefeitura de Niterói mantém o fortalecimento das ações integradas de segurança pública por meio do GGIM, promovendo a atuação coordenada entre os órgãos municipais e as forças de segurança estaduais para ampliar a prevenção, a fiscalização e o combate às atividades ilícitas no município.