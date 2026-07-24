Niterói: a cantora Tacy se apresenta com Beatles Fora da Caixa - Divulgação/Ascom

Niterói: a cantora Tacy se apresenta com Beatles Fora da CaixaDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2026 12:00

Niterói - Os clássicos dos Beatles ganham novas cores, ritmos e interpretações em Beatles na apresentação do grupo Beatles Fora da Caixa, que acontece no próximo dia 01 de agosto, no Theatro Municipal de Niterói

Formada por uma talentosa banda feminina, a apresentação propõe uma releitura criativa e surpreendente da obra dos eternos garotos de Liverpool. Com arranjos originais e uma identidade musical própria, o grupo transporta sucessos que marcaram gerações para universos sonoros que dialogam com as brasilidades, o jazz, o blues, o reggae e diversas outras influências.

O show terá os maiores e mais marcantes clássicos dos Beatles em versões totalmente inéditas e criativas, com uma banda feminina espetacular que imprime originalidade, força e identidade às interpretações. As canções que atravessaram gerações serão revisitadas sob uma perspectiva sonora revigorante e surpreendente. O evento é uma experiência musical sofisticada e envolvente, feita sob medida para beatlemaníacos e amantes da boa música.

SERVIÇO:

Data: 01 de agosto

Horário: 19h - abertura da casa 30 minutos antes do espetáculo

Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro

Idade: livre para todas as idades

Tolerância de 15 minutos para assentos marcados

Não será permitida a entrada com alimentos, exceto água