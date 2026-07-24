Niterói: novos profissionais serão contratados pela secretaria de educaçãoReprodução/Internet
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Candidatos aprovados em processo seletivo simplificado vão atuar na substituição de servidores afastados e garantir a continuidade das atividades pedagógicas nas escolas
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