Niterói: novos profissionais serão contratados pela secretaria de educação - Reprodução/Internet

Niterói: novos profissionais serão contratados pela secretaria de educaçãoReprodução/Internet

Publicado 24/07/2026 12:30

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação Municipal de Educação (FME), publicou no Diário Oficial, nesta quarta-feira (22), a convocação do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da Educação . Ao todo, 132 candidatos foram convocados para os cargos de Pedagogo, Professor I, Professor I de Apoio Especializado, Professor II e Professor I Bilíngue. Os profissionais atuarão na substituição de servidores da Rede Municipal de Ensino afastados por licença médica ou outros afastamentos previstos em lei, garantindo a continuidade das atividades pedagógicas nas escolas.

Os profissionais convocados nesta primeira chamada deverão comparecer ao auditório da Fundação Municipal de Educação, localizado na Rua Visconde de Uruguai, nº 414, (Centro, Niterói) conforme as datas e os horários estabelecidos no edital de convocação, munidos de toda a documentação original apresentada no ato da inscrição, além dos demais documentos exigidos. O não comparecimento no dia e horário previstos será considerado desistência, conforme estabelece o edital.

“Cada profissional convocado representa mais segurança para as nossas escolas e mais tranquilidade para as famílias. Nosso compromisso é garantir que, mesmo diante dos afastamentos temporários de profissionais, os estudantes tenham suas aulas mantidas e sigam aprendendo com qualidade. É assim que asseguramos a continuidade do trabalho pedagógico em toda a Rede Municipal”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Além da convocação, também foi publicada a lista de cadastro de reserva. Os editais completos estão disponíveis no Diário Oficial desta quarta-feira (22) e também no site da Secretaria Municipal de Educação, onde os candidatos podem consultar a relação dos convocados, o cronograma de apresentação e todas as orientações para a contratação.