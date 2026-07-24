Niterói: shows no Praia Clube celebram aniversário da APAE - Divulgação/Ascom

Niterói: shows no Praia Clube celebram aniversário da APAEDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2026 12:15

Niterói - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Niterói celebra aniversário novamente com um show beneficente comandado por artistas do cenário pop nacional nos anos 80 e 90, repetindo o sucesso de edições anteriores. Será no dia 7 de agosto (sexta-feira), às 19h, no Praia Clube São Francisco.





Os convites estão disponíveis pelo site Guichê Web - O evento "Música que Transforma" terá mais uma vez Sylvinho Blau-Blau e Avellar Love - ex-integrante da banda João Penca & Seus Miquinhos Amestrados - que já abraçaram a causa na Cidade Sorriso. Toda a renda obtida com a venda dos ingressos será destinada a ajudar na continuidade dos serviços da instituição, que este ano completa 61 de atividades gratuitas ininterruptas na atenção, assistência, promoção e inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e de autistas. Além destes, também estão engajadas as bandas Bloody Mary - liderada por Mariana Ramalho (foto) - e Radio Classic, em uma noite dedicada à nostalgia, à alegria e à solidariedade.Os convites estão disponíveis pelo site Guichê Web - https://www.guicheweb.com.br/musica-que-transforma_53584 - e nas Secretarias da Apae Niterói e do Praia Clube São Francisco, além do WhatsApp (21) 99655-8937. O ingresso custa R$ 100, mas sai por R$ 55 se for adquirida a entrada solidária: R$ 55 antecipados mais a entrega de um quilo de alimento não perecível.

"Acreditamos que a inclusão é construída por toda a sociedade. Este evento é um convite para que as pessoas se divirtam, revivam grandes sucessos da música brasileira e, ao mesmo tempo, contribuam diretamente para transformar vidas. Um ingresso pode ajudar a manter centenas de atendimentos", destaca a presidente da Apae Niterói, Sonia Maria Saraiva dos Anjos, que cumpre seu terceiro mandato não-consecutivo. Nutricionista aposentada, Sonia é voluntária da entidade desde 1984, quando coordenava o Baile da Ternura, evento filantrópico promovido pela Loja Maçônica Evolução número 2. “A Apae representa amor, família, dedicação, força, união, enfim, tudo de mais valoroso para mim”, exclama.



A Apae é uma entidade civil, filantrópica, sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em Niterói em 2 de agosto de 1965, por um grupo de pais e pela professora Rosa Abi-Ramia Haddock Lobo (primeira presidente da associação). Presidência, Diretoria e Conselho são sempre voluntários em seus cargos – totalizando 19 pessoas – e cumprem mandatos de três anos. Está situada na Rua Prof. Ismael Coutinho s/n., no Centro, em Niterói, em um prédio cedido pela Prefeitura. Ela oferece serviços de clínica geral, neurologia, psicologia, fisioterapia, fisiatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional, estimulação precoce, assistência social, psicopedagogia, pedagogia, apoio pedagógico, educação física, teatro e música. Desde os início dos anos 2000, a Apae Niterói – bem como outras unidades filantrópicas de atendimento a PCDs – foram incorporadas à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e se tornaram unidades de saúde, financiadas pelo Governo Federal, o que possibilitou sua melhor estruturação.



A unidade niteroiense conta hoje com 40 profissionais remunerados, entre administrativos e corpo técnico, mais de 300 pessoas com deficiência assistidas por mês e um total de mais de mil atendimentos médico-terapêuticos, inclusive aos familiares diretos dos PCDs assistidos. Tudo isso mantido com R$ 54 mil mensais advindos do Ministério da Saúde e mais as contribuições espontâneas, incluindo doações via conta de energia elétrica pelos clientes da Enel, que acrescentam uma média de R$ 20 mil por mês à arrecadação. Hoje, a Apae Niterói vive no seu limite financeiro, em que as despesas com frequência chegam a superar a receita. Eventualmente, emendas parlamentares cumprem um papel fundamental para positivar as contas. À parte disso, ainda acontecem na instituição, vindas de iniciativas externas e outros meios de patrocínio, aulas de muay thai e capoeira (projetos financiados por lei de incentivo), balé (projeto de fomento da Fundação da Infância e Adolescência/ FIA) ioga e dança (por meio de emenda parlamentar), além de artes plásticas.



Sobre a rede Apae



O movimento apaeano é o maior do Brasil em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. São mais de 2.200 unidades no país, com a missão de promover e articular ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e em apoio às famílias, por meio de serviços e orientação, visando à construção de uma sociedade mais solidária e justa, com inclusão, acessibilidade, oportunidades, protagonismo e cidadania a este segmento.



O objetivo inicial das Apaes era oferecer educação e apoio a pessoas com Síndrome de Down, mas sua atuação se ampliou ao longo das últimas duas décadas e atualmente oferta também serviços em saúde e assistência social para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, bem como autismo. A instituição adota como símbolo, em seu logotipo nacional, a figura de uma flor margarida, ladeada por duas mãos desniveladas: uma em posição de amparo e outra de orientação; embaixo, há dois ramos de louro com o número de folhas igual ao de estados brasileiros mais o distrito federal.



O Dia Nacional das Apaes é comemorado anualmente em 11 de dezembro, como estabelece a Lei Federal nº 10.242 de 2001. É a data de surgimento de sua primeira unidade no Brasil, em 1954, na capital carioca. Já o termo “excepcional”, antes referente a pessoas com impedimentos, dificuldades ou atrasos no desenvolvimento, de natureza física e/ou intelectual, caiu em desuso, apesar de ter sido mantido no nome da instituição. Tal designação foi substituída por outras até que evoluiu para a expressão “pessoa com deficiência”, chancelada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006, a qual evidencia que o deficiente é, antes de tudo, um ser humano.



Serviço



Show Beneficente Música que Transforma

Data: 7 de agosto de 2026

Horário: 19h

Local: Praia Clube São Francisco

Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco – Niterói/RJ



Atrações:



• Sylvinho Blau-Blau

• Avellar Love

• Bloody Mary

• Radio Classic



Ingressos:



Inteira: R$ 100

Meia-entrada: R$ 50

Entrada Solidária: R$ 55 + 1 kg de alimento não perecível



Pontos de venda:



• Secretaria da Apae Niterói

• Secretaria do Praia Clube São Francisco

• WhatsApp: (21) 99655-8937

• Guichê Web (link disponível na bio das redes sociais da Apae Niterói)