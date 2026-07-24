Niterói: shows no Praia Clube celebram aniversário da APAEDivulgação/Ascom
Os convites estão disponíveis pelo site Guichê Web - https://www.guicheweb.com.br/musica-que-transforma_53584 - e nas Secretarias da Apae Niterói e do Praia Clube São Francisco, além do WhatsApp (21) 99655-8937. O ingresso custa R$ 100, mas sai por R$ 55 se for adquirida a entrada solidária: R$ 55 antecipados mais a entrega de um quilo de alimento não perecível.
A Apae é uma entidade civil, filantrópica, sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em Niterói em 2 de agosto de 1965, por um grupo de pais e pela professora Rosa Abi-Ramia Haddock Lobo (primeira presidente da associação). Presidência, Diretoria e Conselho são sempre voluntários em seus cargos – totalizando 19 pessoas – e cumprem mandatos de três anos. Está situada na Rua Prof. Ismael Coutinho s/n., no Centro, em Niterói, em um prédio cedido pela Prefeitura. Ela oferece serviços de clínica geral, neurologia, psicologia, fisioterapia, fisiatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional, estimulação precoce, assistência social, psicopedagogia, pedagogia, apoio pedagógico, educação física, teatro e música. Desde os início dos anos 2000, a Apae Niterói – bem como outras unidades filantrópicas de atendimento a PCDs – foram incorporadas à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e se tornaram unidades de saúde, financiadas pelo Governo Federal, o que possibilitou sua melhor estruturação.
A unidade niteroiense conta hoje com 40 profissionais remunerados, entre administrativos e corpo técnico, mais de 300 pessoas com deficiência assistidas por mês e um total de mais de mil atendimentos médico-terapêuticos, inclusive aos familiares diretos dos PCDs assistidos. Tudo isso mantido com R$ 54 mil mensais advindos do Ministério da Saúde e mais as contribuições espontâneas, incluindo doações via conta de energia elétrica pelos clientes da Enel, que acrescentam uma média de R$ 20 mil por mês à arrecadação. Hoje, a Apae Niterói vive no seu limite financeiro, em que as despesas com frequência chegam a superar a receita. Eventualmente, emendas parlamentares cumprem um papel fundamental para positivar as contas. À parte disso, ainda acontecem na instituição, vindas de iniciativas externas e outros meios de patrocínio, aulas de muay thai e capoeira (projetos financiados por lei de incentivo), balé (projeto de fomento da Fundação da Infância e Adolescência/ FIA) ioga e dança (por meio de emenda parlamentar), além de artes plásticas.
Sobre a rede Apae
O movimento apaeano é o maior do Brasil em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. São mais de 2.200 unidades no país, com a missão de promover e articular ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e em apoio às famílias, por meio de serviços e orientação, visando à construção de uma sociedade mais solidária e justa, com inclusão, acessibilidade, oportunidades, protagonismo e cidadania a este segmento.
O objetivo inicial das Apaes era oferecer educação e apoio a pessoas com Síndrome de Down, mas sua atuação se ampliou ao longo das últimas duas décadas e atualmente oferta também serviços em saúde e assistência social para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, bem como autismo. A instituição adota como símbolo, em seu logotipo nacional, a figura de uma flor margarida, ladeada por duas mãos desniveladas: uma em posição de amparo e outra de orientação; embaixo, há dois ramos de louro com o número de folhas igual ao de estados brasileiros mais o distrito federal.
O Dia Nacional das Apaes é comemorado anualmente em 11 de dezembro, como estabelece a Lei Federal nº 10.242 de 2001. É a data de surgimento de sua primeira unidade no Brasil, em 1954, na capital carioca. Já o termo “excepcional”, antes referente a pessoas com impedimentos, dificuldades ou atrasos no desenvolvimento, de natureza física e/ou intelectual, caiu em desuso, apesar de ter sido mantido no nome da instituição. Tal designação foi substituída por outras até que evoluiu para a expressão “pessoa com deficiência”, chancelada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006, a qual evidencia que o deficiente é, antes de tudo, um ser humano.
Serviço
Show Beneficente Música que Transforma
Data: 7 de agosto de 2026
Horário: 19h
Local: Praia Clube São Francisco
Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco – Niterói/RJ
Atrações:
• Avellar Love
• Bloody Mary
• Radio Classic
Ingressos:
Meia-entrada: R$ 50
Entrada Solidária: R$ 55 + 1 kg de alimento não perecível
Pontos de venda:
• Secretaria do Praia Clube São Francisco
• WhatsApp: (21) 99655-8937
• Guichê Web (link disponível na bio das redes sociais da Apae Niterói)
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