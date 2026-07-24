Niterói: canoa havaiana terá workshop inclusivo para surdosDivulgação/Ascom
Voltado a instrutores de Va'a (canoa havaiana) e pessoas surdas, iniciantes ou praticantes da modalidade, o workshop abordará, na etapa teórica, temas como inclusão no esporte, comunicação com pessoas surdas, comandos adaptados para a prática do Va'a, organização da equipe, segurança na água e a função de cada banco da canoa.
"A inclusão acontece quando criamos oportunidades reais de participação. Este workshop reforça o nosso compromisso de tornar o esporte cada vez mais acessível. Ao reunir instrutores e a comunidade surda em uma modalidade que faz de Niterói uma referência internacional, estamos fazendo a nossa parte para ampliar as oportunidades de inclusão, autonomia e convivência. Queremos que a canoagem polinésia seja, cada vez mais, uma opção de lazer acessível, na qual a comunicação deixe de ser uma barreira e todos possam participar plenamente", afirmou a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.
Na etapa prática, os participantes terão a oportunidade de vivenciar a aplicação dos comandos adaptados, realizar exercícios de sincronia e ritmo, participar de simulações de situações reais e experimentar uma metodologia baseada na comunicação visual e vibracional. Toda a atividade contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade durante a formação.
A capacitação será ministrada por Mariana da Cunha Teixeira, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), pesquisadora em bilinguismo Libras-Português e idealizadora do Imua UFF, e por Lilia Godoi, profissional de educação física e coordenadora do Marie Va'a, referência em práticas esportivas inclusivas.
Serviço
Data: Sábado (25/07)
Início: 7h30
Local: Clube Naval (Av Ermelindo Marins, 3100- Jurujuba - Niterói)
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