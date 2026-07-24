Niterói: canoa havaiana terá workshop inclusivo para surdosDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Niterói - A Prefeitura de Niterói realiza, no neste sábado (25), o Workshop de Va'a Inclusivo para surdos, uma capacitação gratuita que busca tornar a prática da canoa havaiana mais acessível às pessoas surdas e ampliar a inclusão no esporte. A atividade, promovida pela Coordenadoria de Acessibilidade e pelo Programa Niterói Inclusivo, acontece no Clube Naval e reunirá instrutores da modalidade e membros da comunidade surda em uma formação que combina teoria e prática, com foco na comunicação, segurança e interação entre surdos e ouvintes.

Voltado a instrutores de Va'a (canoa havaiana) e pessoas surdas, iniciantes ou praticantes da modalidade, o workshop abordará, na etapa teórica, temas como inclusão no esporte, comunicação com pessoas surdas, comandos adaptados para a prática do Va'a, organização da equipe, segurança na água e a função de cada banco da canoa.

"A inclusão acontece quando criamos oportunidades reais de participação. Este workshop reforça o nosso compromisso de tornar o esporte cada vez mais acessível. Ao reunir instrutores e a comunidade surda em uma modalidade que faz de Niterói uma referência internacional, estamos fazendo a nossa parte para ampliar as oportunidades de inclusão, autonomia e convivência. Queremos que a canoagem polinésia seja, cada vez mais, uma opção de lazer acessível, na qual a comunicação deixe de ser uma barreira e todos possam participar plenamente", afirmou a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.

Na etapa prática, os participantes terão a oportunidade de vivenciar a aplicação dos comandos adaptados, realizar exercícios de sincronia e ritmo, participar de simulações de situações reais e experimentar uma metodologia baseada na comunicação visual e vibracional. Toda a atividade contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade durante a formação.

A capacitação será ministrada por Mariana da Cunha Teixeira, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), pesquisadora em bilinguismo Libras-Português e idealizadora do Imua UFF, e por Lilia Godoi, profissional de educação física e coordenadora do Marie Va'a, referência em práticas esportivas inclusivas.


Serviço
Vá’a Inclusivo para surdos:
Data: Sábado (25/07)
Início: 7h30
Local: Clube Naval (Av Ermelindo Marins, 3100- Jurujuba - Niterói)