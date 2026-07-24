Niterói: projeto Raízes do Saber acontece no BarretoReprodução/Internet
Idealizado para ampliar o acesso ao ensino superior, o Raízes do Saber reúne professores voluntários e busca atender estudantes que sonham em ingressar na universidade, mas não têm condições de arcar com os custos de um curso preparatório. As inscrições seguem abertas para novos alunos.
A aula inaugural é aberta aos estudantes inscritos e também àqueles que desejam conhecer o projeto antes de garantir uma vaga. A iniciativa pretende ampliar o acesso à educação e criar novas oportunidades para jovens da região.
Serviço
Aula inaugural: Sándo (25), às 10h
Local: Rua General Castrioto, 570, Barreto, Niterói
Inscrições: (21) 97882-1771
Aula inaugural: Amanhã, às 10h
Local: Rua General Castrioto, 570, Barreto, Niterói
Inscrições: (21) 97882-1771
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