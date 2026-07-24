Niterói: projeto Raízes do Saber acontece no BarretoReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Niterói - O Pré-Vestibular Social Raízes do Saber realiza no próximo sábado (25), às 10h, a aula inaugural da primeira turma do projeto. O encontro acontece na Rua General Castrioto, 570, no Barreto, em Niterói, e marca o início das atividades do curso, que oferece preparação gratuita para o Enem e outros vestibulares.

Idealizado para ampliar o acesso ao ensino superior, o Raízes do Saber reúne professores voluntários e busca atender estudantes que sonham em ingressar na universidade, mas não têm condições de arcar com os custos de um curso preparatório. As inscrições seguem abertas para novos alunos.
O projeto nasce com o objetivo de oferecer uma preparação de qualidade para o Enem e demais vestibulares, contribuindo para que mais jovens de Niterói e São Gonçalo tenham acesso ao ensino superior por meio de um curso totalmente gratuito.

A aula inaugural é aberta aos estudantes inscritos e também àqueles que desejam conhecer o projeto antes de garantir uma vaga. A iniciativa pretende ampliar o acesso à educação e criar novas oportunidades para jovens da região.

Serviço

Aula inaugural: Sándo (25), às 10h
Local: Rua General Castrioto, 570, Barreto, Niterói
Inscrições: (21) 97882-1771
Aula inaugural: Amanhã, às 10h
Local: Rua General Castrioto, 570, Barreto, Niterói
Inscrições: (21) 97882-1771