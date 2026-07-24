Niterói: evento do coletivo Linguagens Musicais comemora o aniversário da banda Blues Etílicos, a convite da Soulshine Jam Band - Divulgação/Ascom

Niterói: evento do coletivo Linguagens Musicais comemora o aniversário da banda Blues Etílicos, a convite da Soulshine Jam BandDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2026 14:02

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói será palco, no dia 31 de julho, de um encontro especial entre a Soulshine Jam Band e três integrantes do Blues Etílicos, em uma apresentação que mistura memória, improviso e celebração dos 40 anos de uma das bandas mais importantes do blues brasileiro. O show está marcado para as 20h.

A noite reunirá o gaitista Flávio Guimarães, o guitarrista Otávio Rocha e o baterista Beto Werther, que se juntam à Soulshine para um repertório que inclui clássicos do blues e do rock, músicas inéditas e momentos de improvisação — característica marcante do gênero e da trajetória dos músicos.



O reencontro no Municipal ganha peso simbólico: o palco já recebeu, em 2025, uma homenagem a Greg Wilson (1963–2024), músico norte-americano que marcou profundamente a história das duas bandas. Nascido no Mississippi, Wilson foi vocalista e guitarrista tanto da Soulshine quanto do Blues Etílicos, tornando-se figura central do blues e do southern rock no Brasil. A apresentação deste ano retoma essa conexão, agora em clima de celebração pelas quatro décadas do Blues Etílicos.



Fundada em 2009, a Soulshine Jam Band nasceu com a proposta de criar uma jam session acústica inspirada na música norte-americana das décadas de 1960 a 1980, misturando influências de blues, jazz, country rock, folk e southern rock. Essa fusão estará novamente presente no show, agora enriquecida pela participação dos convidados.



O espetáculo promete conduzir o público por diferentes fases do blues e do rock, alternando entre canções consagradas, material novo e improvisos que tornam cada apresentação única. A proposta é reforçar a essência do blues: a interação espontânea entre músicos e plateia.



Serviço



Soulshine Jam Band & integrantes do Blues Etílicos

31 de julho de 2026 (sexta-feira)

20h

R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)

Theatro Municipal de Niterói — Rua XV de Novembro, 35, Centro

Classificação: Livre