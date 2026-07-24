Niterói: evento do coletivo Linguagens Musicais comemora o aniversário da banda Blues Etílicos, a convite da Soulshine Jam BandDivulgação/Ascom
O reencontro no Municipal ganha peso simbólico: o palco já recebeu, em 2025, uma homenagem a Greg Wilson (1963–2024), músico norte-americano que marcou profundamente a história das duas bandas. Nascido no Mississippi, Wilson foi vocalista e guitarrista tanto da Soulshine quanto do Blues Etílicos, tornando-se figura central do blues e do southern rock no Brasil. A apresentação deste ano retoma essa conexão, agora em clima de celebração pelas quatro décadas do Blues Etílicos.
Fundada em 2009, a Soulshine Jam Band nasceu com a proposta de criar uma jam session acústica inspirada na música norte-americana das décadas de 1960 a 1980, misturando influências de blues, jazz, country rock, folk e southern rock. Essa fusão estará novamente presente no show, agora enriquecida pela participação dos convidados.
O espetáculo promete conduzir o público por diferentes fases do blues e do rock, alternando entre canções consagradas, material novo e improvisos que tornam cada apresentação única. A proposta é reforçar a essência do blues: a interação espontânea entre músicos e plateia.
Serviço
31 de julho de 2026 (sexta-feira)
20h
R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)
Theatro Municipal de Niterói — Rua XV de Novembro, 35, Centro
Classificação: Livre
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.