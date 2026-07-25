Niterói: FAPERJ participa com ações inéditas, estande na ExpoT&C, lançamento de livros e programação no CONFAP - Divulgação/Ascom

Niterói: FAPERJ participa com ações inéditas, estande na ExpoT&C, lançamento de livros e programação no CONFAPDivulgação/Ascom

Publicado 25/07/2026 08:24

Niterói - A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) participa da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada de 27 de julho a 1º de agosto, no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói.

Após 35 anos, o Estado do Rio de Janeiro volta a sediar o maior encontro científico da América Latina, reunindo pesquisadores, estudantes, professores, gestores públicos e representantes de instituições de ensino e pesquisa para discutir os principais desafios e avanços da ciência, da tecnologia, da inovação e da educação no país.



Com estande próprio na ExpoT&C, ações inéditas e participação em debates estratégicos, a FAPERJ apresentará iniciativas voltadas à valorização da ciência fluminense, ao fortalecimento da pesquisa e à aproximação entre a produção científica e a sociedade.



Entrega inédita de carteiras e valorização dos pesquisadores



Um dos destaques será a entrega inédita das carteiras oficiais de identificação dos pesquisadores contemplados nos programas Cientista do Nosso Estado (CNE) e Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE), realizada durante todos os dias da SBPC. A carteira oficial representa o reconhecimento institucional desses pesquisadores, que, além de desenvolverem pesquisas de excelência, contribuem para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do estado por meio da produção de conhecimento, da formação de recursos humanos e de ações de divulgação científica.



Livros e debate sobre equidade na ciência



Outro destaque será a valorização da produção editorial apoiada pela Fundação. Durante a SBPC, pesquisadores contemplados pelo Edital FAPERJ de Apoio à Editoração e Publicação de Produção Científica, Tecnológica e de Inovação poderão lançar seus livros na programação oficial do evento. A FAPERJ também participará da roda de conversa “Reescrevendo o Futuro da Ciência: Editais de Fomento que Rompem Desigualdades”, que integra a programação SBPC Gênero, Diversidade e Equidade. O debate reunirá representantes de agências de fomento e instituições de pesquisa para discutir políticas públicas voltadas à promoção da diversidade, da inclusão e da redução das desigualdades na ciência brasileira.



SBPC espera receber 50 mil visitantes



Com entrada gratuita, a expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas passem pelo Campus Gragoatá durante a semana de realização da SBPC. “Serão 88 mesas-redondas, 60 conferências e 64 minicursos, além da sessão de pôsteres, feira de ciências e premiações. Só na ExpoT&C teremos um espaço de 4,2 mil metros quadrados, com estandes de 69 expositores, incluindo as unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e instituições como a FAPERJ e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP). Ao todo, serão 6,7 mil metros quadrados destinados aos estandes”, detalha a bióloga e pesquisadora do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, integrante da Diretoria da SBPC e coordenadora da ExpoT&C. Para Ana Tereza, o tema desta edição, Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão, reflete um momento estratégico para o país. “É um tema atual e pertinente. Precisamos de soberania, desenvolvimento e inclusão, cada vez mais, na área científica, para conhecer melhor nossos biomas, pensar em soluções estratégicas e aproveitar esse potencial para nosso desenvolvimento sustentável, tecnológico e industrial.”



FAPERJ integra agenda estratégica do CONFAP



Paralelamente à programação da SBPC, será realizada a 72ª edição do Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP). A FAPERJ participará da reunião dos presidentes das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do CONFAP e de painéis sobre financiamento científico, desenvolvimento regional, divulgação da ciência e iniciativas estratégicas, como a Amazônia+10. A programação também celebra os 20 anos do CONFAP.