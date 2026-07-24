Niterói: evento cientifico tem abertura programada para o próximo domingo - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: evento cientifico tem abertura programada para o próximo domingoClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 24/07/2026 14:34





A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), com o apoio da Fundação Itaú.



Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (24), no Campus Gragoatá da UFF, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio da Nóbrega, e a diretora da SBPC, professora Ana Tereza Vasconcelos, representando a presidente da entidade, Francilene Procópio Garcia, apresentaram os principais destaques da programação e destacaram a importância da realização do encontro para o fortalecimento da ciência, da inovação e da produção do conhecimento no Brasil.



"Receber a Reunião Anual da SBPC reforça a vocação de Niterói como uma cidade que acredita na ciência, na inovação e na produção do conhecimento. Estamos construindo uma economia baseada no conhecimento, com investimentos em pesquisa aplicada, no fortalecimento das nossas universidades e na criação de um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento. É uma honra sediar um evento dessa dimensão e receber pesquisadores, estudantes e visitantes de todo o Brasil", destacou o prefeito Rodrigo Neves.



Com o tema "Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão", a agenda da 78ª Reunião da SBPC contempla experiências interativas, apresentações culturais, feiras literária e solidária, exposições e atividades científicas, com diversas ações de popularização da ciência. São mais de 700 atividades científicas e culturais e 500 palestrantes de todo o país.



"Estamos muito felizes por realizar a 78ª Reunião Anual da SBPC em Niterói. A cidade e a UFF nos acolheram para uma edição que celebra a ciência brasileira e reforça o compromisso da SBPC de aproximar a ciência da sociedade. Preparamos uma programação gratuita e aberta ao público, que reúne pesquisadores, estudantes e visitantes de todas as idades para mostrar como a produção científica contribui para o desenvolvimento do país e está presente no cotidiano das pessoas", afirmou a diretora da SBPC, professora Ana Tereza Vasconcelos.



A programação contempla também planetários, robôs inteligentes, museus itinerantes, shows, palestras e conferências sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil e do mundo. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas venham de todo o país para acompanhar o encontro, que volta ao estado do Rio de Janeiro após 32 anos.



"A Reunião Anual da SBPC reafirma o papel da ciência e da tecnologia como instrumentos essenciais para o desenvolvimento social e para a soberania do país. Além de reunir os principais pesquisadores do Brasil, o evento tem como característica fundamental aproximar a população da produção científica, com uma programação gratuita e aberta a todos", destacou o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio da Nóbrega.



De olho no roteiro Niterói - A programação da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) , o maior evento científico da América Latina, começa neste domingo (26), reunindo uma série de atrações gratuitas que serão realizadas até o dia 1º de agosto. A abertura acontece no Distrito de Inovação da Cantareira e a programação segue no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF).A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), com o apoio da Fundação Itaú.Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (24), no Campus Gragoatá da UFF, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio da Nóbrega, e a diretora da SBPC, professora Ana Tereza Vasconcelos, representando a presidente da entidade, Francilene Procópio Garcia, apresentaram os principais destaques da programação e destacaram a importância da realização do encontro para o fortalecimento da ciência, da inovação e da produção do conhecimento no Brasil."Receber a Reunião Anual da SBPC reforça a vocação de Niterói como uma cidade que acredita na ciência, na inovação e na produção do conhecimento. Estamos construindo uma economia baseada no conhecimento, com investimentos em pesquisa aplicada, no fortalecimento das nossas universidades e na criação de um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento. É uma honra sediar um evento dessa dimensão e receber pesquisadores, estudantes e visitantes de todo o Brasil", destacou o prefeito Rodrigo Neves.Com o tema "Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão", a agenda da 78ª Reunião da SBPC contempla experiências interativas, apresentações culturais, feiras literária e solidária, exposições e atividades científicas, com diversas ações de popularização da ciência. São mais de 700 atividades científicas e culturais e 500 palestrantes de todo o país."Estamos muito felizes por realizar a 78ª Reunião Anual da SBPC em Niterói. A cidade e a UFF nos acolheram para uma edição que celebra a ciência brasileira e reforça o compromisso da SBPC de aproximar a ciência da sociedade. Preparamos uma programação gratuita e aberta ao público, que reúne pesquisadores, estudantes e visitantes de todas as idades para mostrar como a produção científica contribui para o desenvolvimento do país e está presente no cotidiano das pessoas", afirmou a diretora da SBPC, professora Ana Tereza Vasconcelos.A programação contempla também planetários, robôs inteligentes, museus itinerantes, shows, palestras e conferências sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil e do mundo. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas venham de todo o país para acompanhar o encontro, que volta ao estado do Rio de Janeiro após 32 anos."A Reunião Anual da SBPC reafirma o papel da ciência e da tecnologia como instrumentos essenciais para o desenvolvimento social e para a soberania do país. Além de reunir os principais pesquisadores do Brasil, o evento tem como característica fundamental aproximar a população da produção científica, com uma programação gratuita e aberta a todos", destacou o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio da Nóbrega.

A tenda da SBPC Jovem proporcionará experiências imersivas, lúdicas e educativas para que os estudantes possam aproveitar o período de férias escolares a partir da união entre diversão e ciência. O espaço de 2,4 mil metros quadrados receberá a montagem de dois planetários, em que crianças e demais visitantes poderão observar imagens do Universo, da Via Láctea e do planeta Terra.



Outra atividade confirmada é o Elevador Geo-Paleontológico da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que oferece uma viagem no tempo na qual o público poderá conhecer diferentes camadas rochosas, fósseis e compreender a dinâmica das placas tectônicas responsáveis pela movimentação dos continentes. Além das aventuras pelo passado, a tenda também apresenta inovações tecnológicas, como o Zequinha, um robô inteligente capaz de conversar, criar arte e estabelecer interações semelhantes às humanas, integrando robótica, inteligência artificial e expressão artística.



O local também terá como destaque “O Circo da Ciência”, que reunirá 16 centros e museus de diferentes regiões do Brasil, como o Museu Nacional da UFRJ e a Casa da Descoberta da UFF. Ao longo da semana, serão realizadas outras diversas ações de popularização da ciência, incluindo as atividades itinerantes da "Ciência Móvel” e as exposições da área de saúde que acontecem no espaço da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



Para os apaixonados por tecnologia, a ExpoT&C, um dos espaços mais visitados da Reunião, traz novidades que valorizam a integração entre setor público, privado e comunidade acadêmica. A tenda, com mais de 4 mil metros quadrados, contará com a presença de diversas instituições ligadas à inovação. Para pesquisadores, estudantes universitários e profissionais, o espaço é também uma oportunidade de networking, permitindo o encontro entre diferentes projetos e iniciativas que movimentam a produção científica brasileira.



Programação valoriza a inclusão na ciência





Pelo segundo ano, o evento conta com o núcleo Gênero, Diversidade e Equidade, que tem como objetivo a promoção da equidade como componente fundamental da excelência científica. O espaço contará com conferências, rodas de conversa e mesas-redondas acerca de temas como Mulheres na Ciência, Enfrentamento da Violência de Gênero, Desafios da População Trans e Travesti e a Interseccionalidade na Ciência e Tecnologia, além de promover um Ato Contra o Feminicídio.



Outra comissão temática com uma gama de atividades confirmadas é a SBPC Afro, Indígena e Comunidades Tradicionais. Durante toda a semana, os participantes poderão acompanhar a Exposição Cidade Imaginária Antirracista, um experimento estético político-pedagógico premiado e que representou a UFF no Rio Innovation Week. O eixo terá ainda um coral indígena, divulgação de saberes ancestrais na área da saúde, relato de experiências de estudantes indígenas e quilombolas nas Universidades, e demais oficinas, rodas de conversa e mesas-redondas.



Ciência debate o futuro do Brasil e do mundo - O evento tem como eixo central a programação científica, que reúne os principais pesquisadores, cientistas e personalidades do país para refletir sobre temas atuais e de interesse da sociedade, como sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde, educação, inovação, tecnologia e políticas públicas, reforçando o papel da ciência como ferramenta para enfrentar os desafios contemporâneos globais.



As atividades científicas da 78ª Reunião da SBPC incluem 63 minicursos, 60 conferências e 88 mesas-redondas que articulam debates relacionados ao tema central da edição, “Ciência Para Todos: Soberania, Desenvolvimento e Inclusão”, destacando o papel estratégico da ciência nas políticas públicas e no planejamento de longo prazo do país.



Um dos destaques é o espaço destinado à rede social Tiktok, onde haverá a cerimônia de premiação do “Prêmio Tik Tok SBPC 2026”, iniciativa com foco em reconhecer criadores de conteúdo e instituições que atuam com comunicação de conteúdo cientificamente embasado. Sessões de pôsteres, premiações e debates sobre soberania tecnológica, biodiversidade e financiamento da ciência também integram a programação do evento.



Outro componente da agenda do encontro anual são as sessões especiais, que contam com atrações para unir a comunidade científica. Entre elas estão o anúncio dos finalistas ao Prêmio Jabuti Acadêmico; uma homenagem aos 75 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).



Quanto aos minicursos, as inscrições já estão abertas e disponíveis no site da SBPC -



Encerrando a programação, o dia 1º de agosto será marcado pelo Dia da Família na Ciência. Nas tendas da SBPC Jovem e da ExpoT&C, crianças, jovens e adultos poderão participar de atividades interativas, conhecer experiências científicas e conversar com pesquisadores, em uma iniciativa que reforça a proposta da SBPC de aproximar a ciência da sociedade.



Serviço Na SBPC Cultural, a programação integra a diversidade de linguagens artísticas. Com exibição de curtas e longas-metragens, como o "Circuito Tela Verde", voltado para o debate de sustentabilidade e meio-ambiente, além de oficinas de dança e percussão "Boi das Águas Escondidas". As atividades criam um espaço dinâmico de troca entre múltiplas expressões culturais. Haverá também apresentações musicais como a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF, roda de hip-hop e roda de samba.Pelo segundo ano, o evento conta com o núcleo Gênero, Diversidade e Equidade, que tem como objetivo a promoção da equidade como componente fundamental da excelência científica. O espaço contará com conferências, rodas de conversa e mesas-redondas acerca de temas como Mulheres na Ciência, Enfrentamento da Violência de Gênero, Desafios da População Trans e Travesti e a Interseccionalidade na Ciência e Tecnologia, além de promover um Ato Contra o Feminicídio.Outra comissão temática com uma gama de atividades confirmadas é a SBPC Afro, Indígena e Comunidades Tradicionais. Durante toda a semana, os participantes poderão acompanhar a Exposição Cidade Imaginária Antirracista, um experimento estético político-pedagógico premiado e que representou a UFF no Rio Innovation Week. O eixo terá ainda um coral indígena, divulgação de saberes ancestrais na área da saúde, relato de experiências de estudantes indígenas e quilombolas nas Universidades, e demais oficinas, rodas de conversa e mesas-redondas.Ciência debate o futuro do Brasil e do mundo - O evento tem como eixo central a programação científica, que reúne os principais pesquisadores, cientistas e personalidades do país para refletir sobre temas atuais e de interesse da sociedade, como sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde, educação, inovação, tecnologia e políticas públicas, reforçando o papel da ciência como ferramenta para enfrentar os desafios contemporâneos globais.As atividades científicas da 78ª Reunião da SBPC incluem 63 minicursos, 60 conferências e 88 mesas-redondas que articulam debates relacionados ao tema central da edição, “Ciência Para Todos: Soberania, Desenvolvimento e Inclusão”, destacando o papel estratégico da ciência nas políticas públicas e no planejamento de longo prazo do país.Um dos destaques é o espaço destinado à rede social Tiktok, onde haverá a cerimônia de premiação do “Prêmio Tik Tok SBPC 2026”, iniciativa com foco em reconhecer criadores de conteúdo e instituições que atuam com comunicação de conteúdo cientificamente embasado. Sessões de pôsteres, premiações e debates sobre soberania tecnológica, biodiversidade e financiamento da ciência também integram a programação do evento.Outro componente da agenda do encontro anual são as sessões especiais, que contam com atrações para unir a comunidade científica. Entre elas estão o anúncio dos finalistas ao Prêmio Jabuti Acadêmico; uma homenagem aos 75 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).Quanto aos minicursos, as inscrições já estão abertas e disponíveis no site da SBPC - https://reunioes2.sbpcnet.org.br/programacao/mc - bem como a divulgação completa de horário e locais em que serão realizados. Os temas incluem inteligência artificial, astronomia, química forense e mudanças climáticas.Encerrando a programação, o dia 1º de agosto será marcado pelo Dia da Família na Ciência. Nas tendas da SBPC Jovem e da ExpoT&C, crianças, jovens e adultos poderão participar de atividades interativas, conhecer experiências científicas e conversar com pesquisadores, em uma iniciativa que reforça a proposta da SBPC de aproximar a ciência da sociedade.

78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência





Abertura: 26/07, às 17h30

Programação: de 27/07 a 01/08, das 9h às 20h



Local

Abertura: Distrito de Inovação: Estação Cantareira

Programação: Universidade Federal Fluminense – UFF (Campus Gragoatá).

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis – São Domingos, Niterói – RJ, 24210-201



Confira a programação completa: Data e horaAbertura: 26/07, às 17h30Programação: de 27/07 a 01/08, das 9h às 20hLocalAbertura: Distrito de Inovação: Estação CantareiraProgramação: Universidade Federal Fluminense – UFF (Campus Gragoatá).Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis – São Domingos, Niterói – RJ, 24210-201Confira a programação completa: https://sbpc.uff.br/atividades/





Fotos: Claudio Fernandes