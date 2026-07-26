Niterói: Marcos Sabino concedeu entrevista exclusiva ao podcast Papo com Cle, de Clemente Magalhães - Reprodução/Internet

Niterói: Marcos Sabino concedeu entrevista exclusiva ao podcast Papo com Cle, de Clemente MagalhãesReprodução/Internet

Publicado 26/07/2026 10:01 | Atualizado 26/07/2026 10:17





Durante o bate-papo, o artista relembra sua trajetória desde os primeiros passos na cena musical até o sucesso nacional, com a canção Reluz, além de comentar parcerias, desafios e curiosidades que marcaram sua vida artística. A participação reforça o caráter intimista do ótimo podcast, que se destaca por aproximar o público de grandes nomes da música através de conversas francas e detalhadas, e já recebeu a maioria dos grandes nomes da industria fonográfica brasileira e do show bis nacional. Para conferir o bate papo, uma verdadeira aula sobre o mercado nos últimos 40 anos, visite o link Niterói - O cantor e compositor Marcos Sabino é o convidado do novo episódio do podcast Papo com Cle, comandado pelo músico e produtor Clemente Magalhães. No programa, Sabino revisita momentos marcantes da carreira, fala sobre seu processo criativo e comenta histórias dos bastidores da música brasileira, em uma conversa descontraída e repleta de memórias. Também foi dado espaço para Marcos Sabino falar da gestão pública na cultura, que exerce em Niterói.Durante o bate-papo, o artista relembra sua trajetória desde os primeiros passos na cena musical até o sucesso nacional, com a canção Reluz, além de comentar parcerias, desafios e curiosidades que marcaram sua vida artística. A participação reforça o caráter intimista do ótimo podcast, que se destaca por aproximar o público de grandes nomes da música através de conversas francas e detalhadas, e já recebeu a maioria dos grandes nomes da industria fonográfica brasileira e do show bis nacional. Para conferir o bate papo, uma verdadeira aula sobre o mercado nos últimos 40 anos, visite o link https://www.youtube.com/watch?v=KVcYAoC3C2E

Clemente faz elogio à Niterói Discos

O selo Niterói Discos, tombado pelo município e que atualmente está no centro de uma polêmica por sua mudança de nome sem consulta pública, foi elogiado pelo músico e produtor Clemente Magalhães, apresentador do podcast. Na ocasião, comentou com Sabino que lá na Zona Sul do Rio de Janeiro já sabia da existência do selo, criado em 1991, em Niterói, como um dos primeiros selo fonográficos públicos municipais do Brasil. Veja na minutagem 2:00:30.

Sobre Marcos Sabino



Marcos Sabino é cantor, compositor e instrumentista, conhecido por sua atuação na cena pop brasileira dos anos 1980, a partir de sua cidade, que é Niterói. Ganhou projeção nacional com sucessos como “Reluz”, canção que se tornou um clássico da música romântica brasileira e marcou sua carreira. Ao longo das décadas, Sabino construiu uma trajetória sólida, transitando entre projetos solo, parcerias e apresentações que reforçam sua versatilidade artística. Com estilo que combina elementos do pop, da MPB e da música romântica, ele segue ativo, acumulando discos, shows e participações especiais que mantêm sua obra presente para diferentes gerações de ouvintes.

Sobre o podcast Papo com Cle

Criado e apresentado por Clemente Magalhães, o Papo com Cle se consolidou como um dos principais podcasts brasileiros dedicados à música. O programa nasceu com a proposta de registrar conversas profundas com artistas, produtores e profissionais do mercado musical, explorando histórias, processos de criação, influências e bastidores que normalmente não chegam ao grande público. Com episódios que já receberam nomes de diferentes gerações e estilos, o podcast se tornou referência pela qualidade das entrevistas e pela capacidade de revelar aspectos pouco conhecidos da vida e da obra dos convidados.





