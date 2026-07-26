São Gonçalo: as oficinas fazem parte da etapa de Leitura da Realidade Municipal - Reprodução/Internet

São Gonçalo: as oficinas fazem parte da etapa de Leitura da Realidade MunicipalReprodução/Internet

Publicado 26/07/2026 10:15

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo , através da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (SEMGIPE), vai promover o primeiro ciclo de oficinas temáticas da revisão do Plano Diretor Participativo. Os encontros acontecerão na segunda-feira (27) e na quarta-feira (29), no formato virtual, pela plataforma Microsoft Teams, de 10h às 12h, e são abertos à população.

O primeiro encontro terá como tema Mobilidade Urbana e o segundo será sobre Meio Ambiente. As temáticas, datas, horários e links de acesso dos demais eventos serão disponibilizados no Site da Prefeitura e na página do Plano no site da Prefeitura, pelo link: https://www.pmsg.rj.gov.br/plano-diretor-de-sao-goncalo

A participação é aberta a todas as pessoas interessadas em contribuir com o planejamento urbano e com o futuro de São Gonçalo. A Prefeitura reforça o convite a representantes do poder público, instituições, conselhos profissionais, associações de moradores, lideranças comunitárias e demais representações da sociedade civil organizada. As oficinas fazem parte da etapa de Leitura da Realidade Municipal, que tem como objetivo analisar a situação do município de maneira multidisciplinar, identificando os principais desafios, necessidades, potencialidades e vocações de São Gonçalo.

Em cada encontro, a equipe técnica apresentará estudos sobre um tema específico do município. Também estão previstas participações de diferentes instituições e palestrantes. Após o momento expositivo, será conduzida uma dinâmica para facilitar a organização e o registro das contribuições dos participantes. Essas informações são fundamentais para embasar, complementar e aprimorar o diagnóstico que está sendo desenvolvido.

As temáticas que guiarão os debates serão: Mobilidade; Meio Ambiente; Infraestrutura; Habitação de Interesse Social; Uso do Solo; Desenvolvimento Social; e Desenvolvimento Econômico.

O PLANO DIRETOR

O Plano Diretor é uma lei que orienta o desenvolvimento do município, abordando assuntos que fazem parte do cotidiano da população, como transporte, moradia, meio ambiente, infraestrutura, uso e ocupação do solo, habitação, serviços públicos, desenvolvimento social e atividades econômicas. A revisão do Plano Diretor busca atualizar essas orientações, considerando a realidade atual de São Gonçalo e as necessidades e anseios da população para os próximos anos. O processo é respaldado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257/2001). A revisão do Plano Diretor é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, coordenada pela Semgipe. A condução metodológica e operacional dos serviços é realizada pela equipe técnica da consultoria URBTEC™.

