São Gonçalo: as oficinas fazem parte da etapa de Leitura da Realidade MunicipalReprodução/Internet
São Gonçalo promove oficinas online para a revisão do Plano Diretor
Evento tem a participação aberta à população do município. Iniciativa faz parte da segunda etapa que tem como objetivo diagnóstico técnico e participativo
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Marcos Sabino participa do podcast Papo com Cle, de Clemente Magalhães
O artista relembra sua trajetória desde os primeiros passos na cena musical até o sucesso nacional
Niterói entrega Distrito de Inovação da Cantareira e aposta na ciência
Espaço para gerar conhecimento, negócios e revitalizar o Centro reúne universidades, centros de pesquisa, empresas e instituições de tecnologia e fortalece a conexão entre ciência, inovação e desenvolvimento econômico
Rodrigo Neves entrega obras de urbanização no Engenho do Mato e no Maravista II
Intervenções beneficiaram mais de cem ruas no Engenho do Mato e outras 24 no Maravista II, com implantação de drenagem, pavimentação, calçadas e meios-fios. Investimento foi de R$ 240,6 milhões
Deputado Lindbergh Farias visita Niterói
Parlamentar dialoga com cidadãos sobre demandas locais e política nacional
Circuito da Cidade já contemplou mais de 15 mil estudantes da Rede Municipal
Programa da Prefeitura de Niterói transforma o município em uma sala de aula viva para estudantes da rede municipal
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