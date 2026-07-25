Niterói: trabalho envolveu drenagem, pavimentação asfáltica, meios-fios e calçadas - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: trabalho envolveu drenagem, pavimentação asfáltica, meios-fios e calçadasClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 25/07/2026 17:32 | Atualizado 25/07/2026 17:33

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves entregou, neste sábado (25), duas importantes obras de urbanização em Niterói, com intervenções no Engenho do Mato e no Maravista II. Juntas, as ações representam um investimento total de R$ 240,6 milhões e integram o amplo processo de transformação urbana que vem sendo executado na Região Oceânica. Nos últimos dez anos, mais de 750 obras de infraestrutura foram realizadas em diferentes bairros dessa parte da cidade.

Segundo Rodrigo Neves, o volume de obras de infraestrutura em diferentes bairros da região, levando serviços como drenagem, pavimentação, urbanização e contenção, trouxe mais qualidade de vida para milhares de famílias. O Engenho do Mato e o Maravista II são exemplos concretos dessa transformação.

"Estamos falando de dezenas de quilômetros de vias urbanizadas, centenas de ruas beneficiadas e investimentos que mudam definitivamente a vida das pessoas. Esse é o resultado de uma política pública de longo prazo, de planejamento e de capacidade de investimento. Vamos continuar trabalhando para que Niterói avance cada vez mais, levando infraestrutura, dignidade e qualidade urbana para todos os bairros da cidade e valorizando os imóveis dos moradores”, afirmou Rodrigo Neves.

No Engenho do Mato, o bairro recebeu o maior volume de intervenções da história da Região Oceânica. A obra, executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), promoveu a requalificação de mais de cem ruas, com a implementação de 39 mil metros de redes de drenagem, 207 mil metros quadrados de pavimentação em piso intertravado e 1.141 metros quadrados de extensão de asfalto, além da construção de calçadas e meios-fios. No total, 34,3 km de vias foram beneficiados com as melhorias. O investimento foi de R$ 167,7 milhões.

Já no Maravista II, a obra contemplou a urbanização de 24 ruas. Foram investidos R$ 72,9 milhões, com implantação de rede de drenagem, pavimentação asfáltica, construção de meios-fios e requalificação das calçadas. Em março, a ION já havia concluído a primeira etapa das obras no bairro, que contemplou outras 14 ruas.

O secretário Executivo Felipe Peixoto acompanhou de perto os desafios enfrentados pelos moradores e a luta pela urbanização da Região Oceânica. Para ele, a entrega das obras representa um avanço histórico, mas o trabalho de transformação da região continua.

“Eu vivi de perto a luta pela urbanização da Região Oceânica e sei o quanto foi difícil chegar até aqui. Durante muito tempo, muitas ruas tinham pavimentação precária ou sequer tinham pavimentação, e hoje vemos ruas urbanizadas, calçadas e sinalização, uma conquista muito importante para quem vive aqui. É um grande avanço, mas a Prefeitura continua trabalhando e vai seguir fazendo as remodelações e intervenções necessárias para melhorar cada vez mais a vida da população”, ressaltou ele.

Na área da Associação de Moradores da Lagoa de Itaipu (Amoli), foram realizadas intervenções em dez ruas. O trabalho envolveu drenagem, pavimentação asfáltica, meios-fios e calçadas.

“Essa obra era aguardada há muitos anos pela comunidade. Foi um trabalho construído com muito diálogo, planejamento e parceria. A Prefeitura tem realizado importantes intervenções na região e nós, da Amoli, queremos agradecer por todo esse trabalho, que traz mais qualidade de vida para os moradores. É uma conquista muito importante para todos nós”, disse Gilson Cineli, representante da Amoli.

Joana Helena, cuja família mora no local há 35 anos, acompanhou de perto a transformação da região e lembra que, quando chegou, a realidade era bem diferente.

“Estamos vivendo outra realidade aqui. Antes, convivíamos com lama. Agora, temos nossas ruas asfaltadas. Isso, além de dar qualidade de vida, ajuda a valorizar nossos imóveis”, contou ela.

Além dessas intervenções, a Prefeitura de Niterói mantém outras frentes de obra na Região Oceânica, como a urbanização de seis ruas no bairro Santo Antônio, cuja ordem de início foi publicada neste mês.