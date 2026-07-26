Niterói: O Distrito de Inovação da Cantareira é aposta de Niterói na ciência para gerar conhecimento, negócios e revitalizar o Centro - Evelen Gouvêa/Ascom

Niterói: O Distrito de Inovação da Cantareira é aposta de Niterói na ciência para gerar conhecimento, negócios e revitalizar o CentroEvelen Gouvêa/Ascom

Publicado 26/07/2026 09:03

Niterói - A cidade de Niterói avança mais uma vez na construção de uma economia baseada na ciência, na tecnologia e na inovação. Neste sábado (25), a Prefeitura entregou o Distrito de Inovação da Cantareira, espaço que aproxima universidades, pesquisadores, empresas, startups e poder público para transformar pesquisa e conhecimento em soluções, novos negócios, empregos qualificados e oportunidades. A iniciativa também integra a estratégia de revitalização do Centro da cidade, ao dar uma nova função a um imóvel histórico restaurado e conectá-lo a uma dinâmica de desenvolvimento econômico, científico e urbano.

O evento foi realizado em um momento simbólico para a cidade: neste domingo (26), o Distrito de Inovação da Cantareira será palco da cerimônia de abertura da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), considerado o maior encontro científico da América Latina, para o qual são esperados cerca de 50 mil participantes. De 26 de julho a 1º de agosto, pesquisadores, estudantes e representantes de instituições científicas estarão em Niterói para fortalecer a produção de conhecimento e aproximar a sociedade da pesquisa e inovação.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o Distrito representa uma escolha estratégica de longo prazo para a cidade, que reúne uma expressiva comunidade acadêmica, com destaque para a Universidade Federal Fluminense (UFF), e uma rede de entidades de ensino e pesquisa. “Niterói tem mais de 72 mil estudantes universitários somente na UFF e uma capacidade enorme de produzir conhecimento para o Brasil e o mundo. O que estamos fazendo agora é criar as condições para que esse conhecimento circule, encontre empresas, gere inovação e se transforme em oportunidades. A ciência precisa estar conectada à vida das pessoas, à economia e aos desafios do nosso tempo. Com o Distrito de Inovação, aproximamos a universidade, o setor produtivo e o poder público e construímos uma ponte para que talentos, pesquisas e boas ideias possam gerar novos negócios, empregos qualificados e desenvolvimento”, afirmou Rodrigo Neves.

O projeto conta com parceiros do ecossistema científico e tecnológico e prevê a implantação progressiva de infraestrutura de computação de alto desempenho e a criação de condições para o desenvolvimento de iniciativas relacionadas à computação quântica, inteligência artificial e outras tecnologias avançadas. “Estamos mostrando que patrimônio e inovação não são caminhos opostos. Ao contrário: podemos preservar a memória de uma cidade e, ao mesmo tempo, preparar esse patrimônio para receber as ideias que vão construir o futuro. A Cantareira passa a ser um lugar de encontro entre ciência, tecnologia, criatividade e empreendedorismo. É um espaço que pode inspirar estudantes, aproximar pesquisadores e empresas e fazer com que o conhecimento produzido em Niterói encontre caminhos para chegar à sociedade”, ressaltou a vice-prefeita Isabel Swan.

Ecossistema estratégico

O Distrito de Inovação reúne um ecossistema estratégico de ciência, tecnologia e inovação, com a participação de instituições como IBM, NVIDIA, ONS, UFF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), além de empresas e instituições parceiras como a Firjan e a Petrobrás. A presença desse conjunto de atores, que integra universidades, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica, startups e órgãos públicos, fortalece a infraestrutura de inovação de Niterói e cria um ambiente capaz de atrair novos investimentos, empreendimentos e talentos, projetando a cidade nos cenários nacional e internacional.

A estrutura de governança do Distrito conta com um Conselho Diretor Técnico, responsável por contribuir para a definição de diretrizes estratégicas e pela articulação entre pesquisa, desenvolvimento tecnológico e políticas públicas. “O Distrito cria uma plataforma para transformar conhecimento em inovação e inovação em impacto real. É um ambiente que conecta talentos, pesquisa, tecnologia e empresas para desenvolver soluções para os desafios do nosso tempo e preparar Niterói para o futuro. A composição reúne instituições científicas, universidades, entidades de fomento e representantes do setor produtivo, reforçando o caráter multidisciplinar da iniciativa”, observou o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Ramalho.

Márcio Albuquerque, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), destacou a importância do projeto para a cidade. “Niterói está dando um grande passo ao colocar a ciência, a tecnologia e a inovação no centro da sua estratégia de desenvolvimento. A partir de agora, a ciência está ainda mais presente na cidade, conectando universidades, centros de pesquisa, empresas e poder público para transformar conhecimento em oportunidades, inovação e qualidade de vida. É um marco que projeta Niterói para o Brasil e para o mundo”, enfatizou ele.

Um novo vetor para a revitalização do Centro

A implantação do Distrito de Inovação faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura voltadas à recuperação e à requalificação do Centro de Niterói. A ideia é que a chegada de instituições, pesquisadores, estudantes, empreendedores e empresas ajude a movimentar a região durante diferentes períodos do dia, fortalecendo a economia local e estimulando a ocupação de espaços públicos e privados. “Niterói é uma cidade conectada. O Distrito de Inovação transforma essa vocação em um espaço físico, em uma estrutura permanente de conexão. Temos uma parceria forte com a prefeitura como poder público e através dessa troca de experiências e apoio mútuo o trabalho se fortalece cada vez”, explicou o reitor da UFF, Antônio Claudio Nóbrega.