Niterói: produtos foram reconhecidos pelo proprietário da lanchonete Policia Militar/Ascom
Homem é preso após furtar lanchonete no Centro de Niterói
Produtos recuperados pela Polícia Militar foram reconhecidos pelo proprietário da lanchonete após a prisão do suspeito
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Adolescentes são flagrados furtando loja de perfumes no Plaza Shopping
Menores teriam sido identificados durante a ação dentro do estabelecimento comercial
78ª Reunião Anual da SBPC começa nesta segunda-feira
Programação científica terá debates sobre meio ambiente e CT&I. Com cerca de 40 atividades presenciais e virtuais ao longo do dia, agenda começa às 8h da manhã, com a abertura da ExpoT&C.
Niterói lança segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência
Entre 2018 e 2024, a cidade registrou redução de 80,7% de roubos e de 69,3% de mortes violentas com investimento em programas sociais, tecnologia e integração com as forças de segurança
São Gonçalo promove oficinas online para a revisão do Plano Diretor
Evento tem a participação aberta à população do município. Iniciativa faz parte da segunda etapa que tem como objetivo diagnóstico técnico e participativo
Marcos Sabino participa do podcast Papo com Cle, de Clemente Magalhães
O artista relembra sua trajetória desde os primeiros passos na cena musical até o sucesso nacional
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