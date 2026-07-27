Niterói: produtos foram reconhecidos pelo proprietário da lanchonete - Policia Militar/Ascom

Niterói: produtos foram reconhecidos pelo proprietário da lanchonete Policia Militar/Ascom

Publicado 27/07/2026 09:57

Niterói - Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (27) após furtar uma lanchonete na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói. A prisão foi realizada por policiais militares do 12º BPM durante um patrulhamento de rotina na região.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado pelas iniciais P. S. do S. Ribeiro, foi abordado enquanto carregava uma sacola com diversos produtos. Ao ser questionado sobre a origem das mercadorias, ele confessou que havia acabado de invadir uma lanchonete nas proximidades e furtado os itens.

Os policiais seguiram até o estabelecimento indicado e encontraram a porta de ferro arrombada, confirmando o crime. O proprietário foi localizado e compareceu ao local, onde reconheceu todos os produtos recuperados como pertencentes ao comércio. Entre as mercadorias recuperadas estavam 16 aparelhos de prestobarba, 39 isqueiros, 118 unidades de Trident, 19 latas de energético, além de refrigerantes, balas, chocolates, paçocas, cigarros, Gatorade, sucos e outros produtos vendidos na lanchonete.

O suspeito, a vítima e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada. De acordo com a PM, o homem possui uma anotação anterior por furto. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos legais. A ação faz parte do patrulhamento preventivo realizado pelo 12º BPM na região central de Niterói. A reportagem buscou contato com a defesa do citado para ouvir o contraditório, através de redes sociais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.