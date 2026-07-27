Niterói: menores tentaram furtar no Plaza Shopping no final de semanaReprodução/Internet
Adolescentes são flagrados furtando loja de perfumes no Plaza Shopping
Menores teriam sido identificados durante a ação dentro do estabelecimento comercial
Museu do Ingá recebe a exposição A Paisagem que Somos
Mostra é assinada pelo artista uruguaio Andrés Boero Madrid e reúne fotografias e gravuras que investigam as relações entre corpo, memória e território
Presidente Lula participa de encontro que reúne comunidade científica na UFF
Presença de Lula reforça o esforço do governo federal em recolocar a ciência e a inovação no centro das políticas públicas
Ato público contra o feminicídio marca primeiro dia da reunião anual da SBPC
Mobilização reuniu autoridades, pesquisadores e representantes de instituições e reforçou o compromisso da ciência com a promoção da equidade de gênero e com o enfrentamento à violência contra as mulheres
Autonomia e tempo da infância em destaque
Proposta construtivista da escola respeita o tempo da infância, valoriza sua autonomia e reconhece cada criança como protagonista
Restaurante Siri lança rodízio com petiscos, pizzas e pratos principais em Niterói
Cardápio também inclui pizzas gourmet de diversos sabores
Roda Gigante de 22 metros chega na Região Oceânica
Férias ganham um novo cenário para as famílias que querem curtir a cidade
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