Niterói: menores tentaram furtar no Plaza Shopping no final de semana - Reprodução/Internet

Niterói: menores tentaram furtar no Plaza Shopping no final de semanaReprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 09:40

Niterói - Um grupo de adolescentes foi flagrado furtando produtos em uma loja de perfumes no Plaza Shopping , no Centro de Niterói, na tarde deste domingo (26).

Segundo relatos sobre a ocorrência, os menores teriam sido identificados durante a ação dentro do estabelecimento comercial. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de envolvidos nem sobre a quantidade e o valor dos itens levados.

Em nota, a administração do Plaza Shopping informou que agiu imediatamente após tomar conhecimento do caso e acionou as forças de segurança. A abordagem aos suspeitos e a condução da ocorrência ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal de Niterói.

A reportagem procurou a Polícia Militar e a Guarda Municipal para obter informações sobre possíveis apreensões, o encaminhamento dos adolescentes e a recuperação do material furtado, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.