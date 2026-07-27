Niterói: Roda Gigante reforça um movimento cada vez mais presente nos centros urbanos: transformar espaços de convivência em destinos de experiências - divulgação/Ascom

Niterói: Roda Gigante reforça um movimento cada vez mais presente nos centros urbanos: transformar espaços de convivência em destinos de experiênciasdivulgação/Ascom

Publicado 27/07/2026 15:39 | Atualizado 27/07/2026 15:39





A Roda Gigante Niterói inaugura uma nova experiência para moradores e visitantes ao transformar o shopping em um ponto de encontro para famílias durante o recesso escolar. Em um período em que cresce a busca por programas ao ar livre e opções de entretenimento próximas de casa, a iniciativa amplia as alternativas de lazer na Região Oceânica e convida o público a viver as férias sem precisar sair da cidade.



Com funcionamento até o dia 30 de agosto, a atração foi pensada para oferecer momentos de diversão para todas as idades, incentivando encontros entre gerações e criando novas memórias em família. A expectativa é que a novidade se torne um dos grandes programas das férias, atraindo visitantes de diferentes bairros de Niterói e municípios vizinhos.



"Trazer a Roda Gigante para o Multicenter reforça o nosso compromisso de ser um espaço múltiplo, consolidando o shopping como o principal polo de convivência, lazer e bem-estar da Região Oceânica. Queremos proporcionar uma experiência única e marcante para todas as gerações, transformando a visita ao shopping em um momento memorável para toda a família", afirma Thierry Fernandes, gerente de Marketing do Shopping Multicenter Itaipu.



A chegada desta roda gigante reforça um movimento cada vez mais presente nos centros urbanos: transformar espaços de convivência em destinos de experiências. Mais do que um passeio, a atração convida o público a desacelerar, contemplar a paisagem e compartilhar momentos em família, tornando a visita ao shopping uma lembrança das férias escolares.



A iniciativa reúne importantes parceiros para tornar a experiência possível. A realização da atração conta com o patrocínio do Colégio Objetivo Camboinhas, da Bio Extratus, da Porto Ventura, marcas que acreditam no incentivo a experiências de lazer e convivência para toda a família. A operação da roda-gigante é assinada pela Best Amuse, referência na realização de atrações de entretenimento em todo o país.



Serviço:

Niterói - As férias escolares deste ano prometem um novo capítulo para quem escolheu permanecer em Niterói. A partir desta sexta-feira (17), uma roda-gigante de 22 metros de altura passa a integrar a paisagem da Região Oceânica , levando ao Multicenter Itaipu uma experiência que reúne lazer, convivência e uma nova forma de apreciar um dos cenários mais conhecidos da cidade.A Roda Gigante Niterói inaugura uma nova experiência para moradores e visitantes ao transformar o shopping em um ponto de encontro para famílias durante o recesso escolar. Em um período em que cresce a busca por programas ao ar livre e opções de entretenimento próximas de casa, a iniciativa amplia as alternativas de lazer na Região Oceânica e convida o público a viver as férias sem precisar sair da cidade.Com funcionamento até o dia 30 de agosto, a atração foi pensada para oferecer momentos de diversão para todas as idades, incentivando encontros entre gerações e criando novas memórias em família. A expectativa é que a novidade se torne um dos grandes programas das férias, atraindo visitantes de diferentes bairros de Niterói e municípios vizinhos."Trazer a Roda Gigante para o Multicenter reforça o nosso compromisso de ser um espaço múltiplo, consolidando o shopping como o principal polo de convivência, lazer e bem-estar da Região Oceânica. Queremos proporcionar uma experiência única e marcante para todas as gerações, transformando a visita ao shopping em um momento memorável para toda a família", afirma Thierry Fernandes, gerente de Marketing do Shopping Multicenter Itaipu.A chegada desta roda gigante reforça um movimento cada vez mais presente nos centros urbanos: transformar espaços de convivência em destinos de experiências. Mais do que um passeio, a atração convida o público a desacelerar, contemplar a paisagem e compartilhar momentos em família, tornando a visita ao shopping uma lembrança das férias escolares.A iniciativa reúne importantes parceiros para tornar a experiência possível. A realização da atração conta com o patrocínio do Colégio Objetivo Camboinhas, da Bio Extratus, da Porto Ventura, marcas que acreditam no incentivo a experiências de lazer e convivência para toda a família. A operação da roda-gigante é assinada pela Best Amuse, referência na realização de atrações de entretenimento em todo o país.

Roda-Gigante Niterói

Período: 17 de julho a 30 de agosto de 2026

Funcionamento: terça a domingo, das 14h às 22h

Local: Estacionamento externo do Multicenter Itaipu

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)