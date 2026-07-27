Niterói: ciência, clima, saúde e inovação na 78ª Reunião Anual da SBPC - Evelen Gouvêa/Divulgação

Niterói: ciência, clima, saúde e inovação na 78ª Reunião Anual da SBPCEvelen Gouvêa/Divulgação

Publicado 27/07/2026 15:00 | Atualizado 27/07/2026 15:01

Niterói - O Distrito de Inovação da Cantareira, recém-inaugurado pela Prefeitura de Niterói, é um dos principais palcos da programação da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) , reunindo autoridades, pesquisadores, gestores públicos e representantes de instituições nacionais e internacionais em uma agenda voltada aos grandes desafios da ciência, da inovação e do desenvolvimento sustentável. A programação inclui o prefeito Rodrigo Neves; a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, e o jornalista André Trigueiro, entre outros palestrantes.

Até sexta-feira (31), conferências, mesas-redondas e sessões especiais abordarão temas estratégicos para o país, como financiamento da pesquisa, mudanças climáticas, políticas públicas, saúde, geopolítica e comunicação científica. Os eventos começam às 10h e terminam às 18h30.

Na segunda-feira (27), especialistas e dirigentes das principais agências de fomento do país discutem as perspectivas para o financiamento da pesquisa brasileira, em mesa-redonda com representantes da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Capes, CNPq e Finep. O dia será encerrado com uma sessão especial em homenagem aos 75 anos do CNPq e da Capes.

Na terça (28), a programação destaca experiências de integração entre universidades e poder público. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, falam da cooperação entre o município e a instituição como modelo de utilização da ciência na formulação de políticas públicas. Em seguida, especialistas debatem a atuação das enviadas da Organização das Nações Unidas (ONU) para a COP30 em relação às questões de gênero, com a participação de Janja Lula da Silva. No período da tarde, outra mesa-redonda analisa o multilateralismo, as relações de força na geopolítica da COP30 e seus impactos para o meio ambiente, a ciência e a tecnologia.

Na quarta-feira (29), a emergência climática estará no centro dos debates. O jornalista André Trigueiro ministra conferência sobre o papel da mídia brasileira diante da crise climática, refletindo sobre os desafios entre omissão e protagonismo na cobertura do tema. Na sequência, especialistas promovem uma avaliação da COP30 e discutem os principais legados que a conferência poderá deixar para a ciência, a preservação ambiental e as políticas públicas.

A programação da quinta-feira (30) será dedicada a temas relacionados à saúde e à pesquisa biomédica. Entre os destaques, estão conferências sobre os impactos dos microplásticos e nanoplásticos na saúde humana, além de debates sobre as imunoterapias que vêm revolucionando o tratamento do câncer e o papel dos fungos na biodiversidade, na saúde e nos ecossistemas.

O encerramento das atividades, na sexta-feira (31), traz discussões sobre inovação em saúde pública, infraestrutura científica e saúde mental, com a presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, na mesa sobre estratégias para que o Brasil lidere uma ciência pública voltada aos desafios globais. Outros assuntos em pauta nesse dia são o Projeto Wolbachia, utilizado no controle da dengue, e os diferentes contextos sociais relacionados à saúde mental.