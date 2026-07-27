Niterói: os participantes fizeram simulações de primeiros socorros em ambiente de mata - Divulgação/Ascom

Niterói: os participantes fizeram simulações de primeiros socorros em ambiente de mataDivulgação/Ascom

Publicado 27/07/2026 11:20

Niterói - Com a chegada do período mais seco do ano e o aumento do risco de incêndios em vegetação, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil , segue intensificando as ações de prevenção às queimadas. Neste sábado, os participantes do curso de formação do Núcleo de Defesa Civil (NUDEC) Queimadas encerraram a capacitação com uma aula prática na Trilha da Enseada do Bananal, em Itacoatiara, colocando em prática os conhecimentos adquiridos ao longo das últimas quatro semanas.

A atividade marcou o encerramento da formação, que reuniu 25 participantes, sendo 12 homens e 13 mulheres, moradores de diferentes bairros de Niterói — como Beltrão, Santa Rosa, Fonseca, Maria Paula, Icaraí, Piratininga e Itaipu — além de participantes de outros municípios. A diversidade dos alunos fortalece a rede de voluntários preparada para atuar na prevenção e no apoio às ocorrências de incêndios em vegetação.

Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, investir na formação de voluntários é uma das principais estratégias para ampliar a prevenção e fortalecer a capacidade de resposta do município diante das queimadas. "A prevenção é a principal estratégia no enfrentamento às queimadas. Em Niterói, mantemos um trabalho permanente de monitoramento das áreas mais suscetíveis, planejamento das ações, capacitação das equipes e conscientização da população para reduzir os riscos e minimizar os impactos desse tipo de ocorrência. Esse investimento contínuo em tecnologia, qualificação e participação popular consolidou o município como referência nacional em resiliência e gestão de riscos. Nesse contexto, o trabalho dos voluntários do NUDEC é essencial para fortalecer as ações preventivas e proteger vidas, o meio ambiente e o patrimônio da cidade", destacou o secretário Walace Medeiros.

Durante a aula prática, os participantes fizeram simulações de primeiros socorros em ambiente de mata, com atendimento a vítimas em áreas de difícil acesso. As atividades de rapel vão permitir o treinamento de técnicas de deslocamento em terrenos íngremes e o aprimoramento do trabalho em equipe, da tomada de decisão e da segurança em situações de emergência.

A capacitação integra as ações da Operação Queimadas, desenvolvida pela Defesa Civil de Niterói para reforçar a prevenção durante os meses de maior incidência de incêndios em vegetação. O treinamento combina conhecimento técnico, atividades práticas e integração entre os voluntários, ampliando a capacidade de resposta do município.

Ao longo de quatro sábados, os participantes tiveram aulas de gestão de serviço voluntário, primeiros socorros, geografia de Niterói, meteorologia, prevenção e combate a incêndios, orientação cartográfica e uso de bússola, proteção da fauna em áreas de queimadas e identificação de animais peçonhentos. A formação prepara os voluntários para atuar de forma preventiva, identificar situações de risco e apoiar os órgãos de resposta em ocorrências relacionadas a incêndios florestais.

O NUDEC Queimadas faz parte da política permanente de prevenção da Defesa Civil de Niterói que, atualmente, reúne cerca de 700 voluntários distribuídos em 15 núcleos, que atuam diretamente na prevenção e no combate a incêndios em vegetação, em parceria com o Corpo de Bombeiros. A iniciativa integra a rede municipal de Núcleos de Defesa Civil (NUDECs), que conta com mais de 3,6 mil voluntários organizados em 153 núcleos, voltados para diferentes áreas de atuação, como comunidades, condomínios, proteção animal e especialistas.

Além da capacitação dos voluntários, a Defesa Civil utiliza drones, imagens de satélite, sensores e mapas georreferenciados para monitorar áreas de risco e antecipar respostas, consolidando uma estratégia que alia tecnologia e participação comunitária. Nos últimos 13 anos, a Prefeitura de Niterói investiu mais de R$ 1,7 bilhão em ações de resiliência e prevenção, resultado que colocou o município entre os mais preparados do país em gestão de riscos de desastres naturais, com o melhor desempenho do Estado do Rio de Janeiro no Índice de Capacidade Municipal (ICM) 2024.