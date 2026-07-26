Niterói: SBPC celebra a ciência com diversos eventos, a partir desta segunda-feira - Reprodução/Internet

Niterói: SBPC celebra a ciência com diversos eventos, a partir desta segunda-feiraReprodução/Internet

Publicado 26/07/2026 13:23

Niterói - A programação científica da 78ª Reunião Anual da SBPC começa nesta segunda-feira, 27 de julho, com uma agenda ampla e diversificada. Ao longo do dia, o campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF) sediará 36 debates presenciais, algumas delas com transmissão ao vivo.

As atividades terão início às 8h, com a abertura da ExpoT&C, cerimônia que contará com a presença de autoridades.

Entre os destaques das 10h está a conferência “Sem igualdade de gênero não há desenvolvimento: o papel das mulheres na construção do Brasil do conhecimento, o Ato Público contra o Feminicídio” da ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Logo em seguida ela participará do Ato Contra o Feminicídio, às 11h30, ao lado da ministra Cármen Lúcia e das presidentes da SBPC, Francilene Garcia, e da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Helena Nader, entre outras autoridades.

Logo após o Ato, a ministra Cármen Lúcia, do STF, lançará o livro “Pela Mão do Povo”, publicado pela Editora Bazar do Tempo. A obra foi organizada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), vinculados ao Projeto República, coordenado pela professora e historiadora Heloísa Starling. O livro reúne textos que abordam a evolução do voto e da participação popular no Brasil e no mundo.

Também às 10h, o pesquisador André Luiz da Silva Sobrinho, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ministrará a conferência “O que adoece a juventude? Violência, saúde mental e meio ambiente nas trajetórias juvenis no Brasil”, no auditório Florestan Fernandes, localizado no Bloco D. A atividade será coordenada por Eric Veiga Andriolo, também da Fiocruz.

Outro destaque da programação da manhã é a conferência “Uma Universidade Indígena para o Brasil: estado atual e perspectivas”, apresentada por Larissa dos Santos Martins, coordenadora-geral do Gabinete do Ministério dos Povos Indígenas (MPI). A atividade acontecerá às 10h, no auditório de Biologia do Bloco M, sob coordenação de André de Avila Ramos, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

No mesmo horário, Lucimara Lais Zachow, do Instituto Federal do Piauí (IFPI-SRN), apresentará a conferência “MUV Ciência em Movimento: uma experiência de inclusão científica no Território Serra da Capivara”. A atividade será realizada no auditório Sebastião Firmo (Saponga), no Bloco G, e terá coordenação de Marcia Margis, professora titular do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a importância estratégica dos minerais críticos poderá acompanhar a conferência “Terras Raras: Tecnologia e Geopolítica”, ministrada por Celso Pinto de Melo, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Promovida pela Sociedade Brasileira de Física, a atividade será coordenada por Jacques Demajorovic, professor do Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro Universitário FEI, no auditório Moacir Carvalho Gama, no Bloco F.

Durante a tarde, das 13h às 15h30, a programação contará com a mesa-redonda “Biodiversidade Brasileira: Riqueza Molecular para Fitoterápicos Verde-Amarelo”, no auditório do Instituto de História Simone Lahud Guedes, no Bloco P. Coordenada por Vanderlan da Silva Bolzani, professora titular do Instituto de Química (IQAr) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e membro do Conselho da SBPC, a atividade reunirá Laila Salmen Espindola, professora da Universidade de Brasília e diretora da SBPC, José Angelo Silveira Zuanazzi, professor da UFRGS, e Norberto Peporine Lopes, professor da USP, que discutirão o potencial da biodiversidade brasileira para o desenvolvimento de fitoterápicos.

Outro destaque da programação vespertina é a mesa-redonda “Estrutura e Perspectivas de Financiamento da Pesquisa no Brasil”, que será realizada das 13h às 15h30, no auditório do Distrito de Inovação – Estação Cantareira. A atividade será coordenada por Francilene Procópio Garcia, presidente da SBPC, e contará com a participação de Helena B. Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Denise Pires de Carvalho, presidente da Capes, Olival Freire Junior, presidente do CNPq, e Luiz Antonio Rodrigues Elias, presidente da Finep, que debaterão os desafios e as perspectivas para o financiamento da ciência brasileira.

No mesmo horário, o auditório Florestan Fernandes, no Bloco D, sediará a mesa-redonda “Meninas Digitais: Equidade de Gênero e Interseccionalidade na Ciência e Tecnologia”, promovida pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Coordenada por Luciana Cardoso de Castro Salgado, da UFF, a atividade terá como palestrantes Claudia Cappelli, da UERJ, Anna Beatriz dos Santos Marques, da UFC, Alessandreia Marta de Oliveira, da UFJF, e Giovana Armani de Lima (AWS), que discutirão iniciativas voltadas à ampliação da participação feminina e à promoção da equidade de gênero na ciência e na tecnologia.

Encerrando a programação do dia, das 16h às 18h30, serão realizadas diversas mesas-redondas sobre temas estratégicos para a sociedade brasileira.

No auditório Florestan Fernandes, no Bloco D, acontecerá a mesa-redonda “Crise habitacional e ambiental: políticas públicas urbanas e direito à moradia”. A atividade será coordenada por Lourdes Brazil dos Santos Argueta, da UFF, que também participa como palestrante, ao lado de Denise de Alcantara Pereira, da UFRRJ, e Diana Helene Ramos, da UFBA. O debate abordará os desafios das políticas públicas urbanas diante das crises habitacional e ambiental e a garantia do direito à moradia.

Também das 16h às 18h30, a Reserva Cultural, na Sala Nelson Pereira dos Santos, sediará a mesa-redonda “Impactos da Instalação de Centro de Dados (Datacenters) no Brasil”. A coordenação será de Lucia Maria de Assumpção Drummond, da UFF, com palestras de Lisandro Zambenedetti Granville, da RNP, Antonio Mauro Barbosa de Oliveira, do IFCE, e Dan Rodrigues Levy, da Unifesp. Os participantes discutirão os desafios tecnológicos, energéticos, ambientais e de infraestrutura relacionados à expansão dos centros de dados no país.

No mesmo horário, o auditório da Biologia, no Bloco M, receberá a mesa-redonda “Aquilombar a Escola – O que a Educação Quilombola pode ensinar à Educação Regular”, promovida pela SBPC Afro e Indígena. Coordenada por Rosângela Janja Costa Araújo, UFBA, a atividade contará com a participação de Marlene de Araújo, da Unileste, Natalia Barbosa da Silva, da UFF, e Aline Neves Rodrigues Alves (SMED/BH), que debaterão as contribuições da educação quilombola para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas e plurais na educação brasileira.

Ainda na programação das 16h às 18h30, o auditório do Distrito de Inovação – Estação Cantareira receberá a Sessão Especial “Homenagem aos 75 anos do CNPq e da CAPES”. Coordenada por Francilene Procópio Garcia, presidente da SBPC, a atividade celebrará a trajetória das duas instituições fundamentais para o desenvolvimento da ciência e da pós-graduação no Brasil. Participam da sessão Olival Freire Junior, presidente do CNPq, e Denise Pires de Carvalho, presidente da Capes, que farão uma reflexão sobre as contribuições, os desafios e as perspectivas dessas agências para o fortalecimento da pesquisa científica nacional.

Transmissão

Algumas atividades da 78ª Reunião Anual da SBPC, realizadas em quatro espaços da UFF, serão transmitidas ao vivo pelo da SBPC no YouTube . As atividades realizadas no Auditório 1 da Estadão Cantareira, no Auditório Moacir Carvalho Gama (Bloco F), no Auditório da Biologia (Bloco M) e na Sala Nelson Pereira dos Santos, da Reserva Cultural, poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial da SBPC no YouTube.

Apoiadores

A 78ª Reunião Anual da SBPC é uma realização da UFF e da SBPC, que tem como sócios institucionais a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

O evento conta com patrocínio da Finep, Prefeitura de Niterói, da Faperj, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Ministério da Saúde.

Entre os apoiadores estão Fundação Euclides da Cunha (Fec), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.