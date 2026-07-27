Niterói: Família Local em Salceda, Villa Soriano, Uruguai, 2022, em técnica de fotografia digital - Andres Boero Madrid/Divulgação

Niterói: Família Local em Salceda, Villa Soriano, Uruguai, 2022, em técnica de fotografia digitalAndres Boero Madrid/Divulgação

Publicado 27/07/2026 18:27 | Atualizado 27/07/2026 18:28

Niterói – O Museu do Ingá inaugura, no dia 11 de agosto, às 15h, a exposição "A Paisagem que Somos", do artista visual uruguaio Andrés Boero Madrid, com curadoria de Victoria Ismach. A mostra permanecerá em cartaz até 18 de outubro.

Partindo da fotografia como eixo central de sua produção artística, Andrés Boero Madrid desenvolve, há mais de quinze anos, uma pesquisa sobre as relações entre corpo, território e memória. Realizado entre Villa Soriano, no Uruguai, e o Rio de Janeiro, seu trabalho expande a fotografia para outras linguagens, como gravura, vídeo e instalação.



A exposição reúne fotografias analógicas e digitais, gravuras e uma obra coletiva criada a partir dos registros das mãos de pessoas do Uruguai e do Brasil. As obras convidam o público a refletir sobre a paisagem para além da geografia, entendendo-a como uma experiência construída pelos vínculos, pela memória e pelas histórias compartilhadas entre pessoas e lugares.



Segundo a curadora Victoria Ismach, a mostra propõe pensar a paisagem não apenas como aquilo que observamos, mas como uma forma de reconhecer aquilo que permanece em nós, mesmo à distância.



Formado em Direção de Fotografia pela Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños (EICTV), em Cuba, Andrés Boero Madrid apresentou seu trabalho em importantes instituições do Uruguai, entre elas o Museu Nacional de Artes Visuais, o Espaço de Arte Contemporânea, o Centro Cultural da Espanha e o Centro de Fotografia de Montevidéu. É fundador da Residência Vatelón e atualmente reside entre Villa Soriano e o Rio de Janeiro.



Serviço



Exposição: A Paisagem que Somos

Artista: Andrés Boero Madrid (Uruguai)

Curadoria: Victoria Ismach

Abertura: 11 de agosto, às 15h

Visitação: 11 de agosto a 18 de outubro

Local: Museu do Ingá – Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá, Niterói (RJ)