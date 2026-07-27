Niterói: Família Local em Salceda, Villa Soriano, Uruguai, 2022, em técnica de fotografia digitalAndres Boero Madrid/Divulgação
A exposição reúne fotografias analógicas e digitais, gravuras e uma obra coletiva criada a partir dos registros das mãos de pessoas do Uruguai e do Brasil. As obras convidam o público a refletir sobre a paisagem para além da geografia, entendendo-a como uma experiência construída pelos vínculos, pela memória e pelas histórias compartilhadas entre pessoas e lugares.
Segundo a curadora Victoria Ismach, a mostra propõe pensar a paisagem não apenas como aquilo que observamos, mas como uma forma de reconhecer aquilo que permanece em nós, mesmo à distância.
Formado em Direção de Fotografia pela Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños (EICTV), em Cuba, Andrés Boero Madrid apresentou seu trabalho em importantes instituições do Uruguai, entre elas o Museu Nacional de Artes Visuais, o Espaço de Arte Contemporânea, o Centro Cultural da Espanha e o Centro de Fotografia de Montevidéu. É fundador da Residência Vatelón e atualmente reside entre Villa Soriano e o Rio de Janeiro.
Serviço
Artista: Andrés Boero Madrid (Uruguai)
Curadoria: Victoria Ismach
Abertura: 11 de agosto, às 15h
Visitação: 11 de agosto a 18 de outubro
Local: Museu do Ingá – Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá, Niterói (RJ)
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