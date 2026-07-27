Niterói: restaurante tradicional de frutos do mar lança novo rodízio Divulgação/Ascom
Restaurante Siri lança rodízio com petiscos, pizzas e pratos principais em Niterói
Cardápio também inclui pizzas gourmet de diversos sabores
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Espetáculo Viagem no Tempo, sob direção de Myrna Herzog e com instrumentos de época, percorre diferentes períodos da música antiga
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