Niterói: restaurante tradicional de frutos do mar lança novo rodízio - Divulgação/Ascom

Niterói: restaurante tradicional de frutos do mar lança novo rodízio Divulgação/Ascom

Publicado 27/07/2026 15:55 | Atualizado 27/07/2026 15:56

Niterói - Os amantes da boa gastronomia têm um novo motivo para visitar o bairro de São Francisco , em Niterói. Tradicional na cidade, o Restaurante Siri acaba de lançar um rodízio que reúne 21 opções de petiscos, pizzas e pratos principais, preparados na hora com ingredientes frescos.

Disponível de quinta-feira a sábado, das 18h às 22h, a proposta é oferecer uma experiência variada, com destaque para as especialidades da casa e diversas receitas preparadas com camarão. Entre os petiscos estão pastel de camarão com catupiry, pastel de siri, pastel de queijo, casquinha de siri, bolinho de bacalhau e batata frita. O cardápio também inclui pizzas gourmet nos sabores camarão, camarão com catupiry, frango com catupiry e marguerita.

Nos pratos principais, o crustáceo é servido em diferentes preparações, como bobó, estrogonofe, espaguete, moqueca, risoto, baião, além das versões ao alho e óleo e à milanesa. O rodízio custa R$ 89,90 por pessoa para clientes que fizerem reserva antecipada. Sem reserva, o valor é de R$ 99,90 por pessoa. O Restaurante Siri está localizado na Avenida Quintino Bocaiúva, 159, São Francisco, Niterói, e funciona diariamente, das 11h às 23h. As reservas podem ser feitas pelos telefones e WhatsApp: (21) 98370-4308 e (21) 2610-6652