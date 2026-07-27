Niterói: instituição acredita que a aprendizagem está relacionada a experiência, quando a criança cria, brinca, pesquisa, imagina, sente e participaDivulgação/Ascom
Inspirada em referências pedagógicas e teóricos como Reggio Emilia, Montessori, Emmi Pikler, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire e Tião Rocha, a proposta construtivista da escola respeita o tempo da infância, valoriza sua autonomia e reconhece cada criança como protagonista do próprio processo de aprendizagem.
Os projetos e atividade vão além das salas de aula e ocupam diferentes espaços da escola, envolvendo os educadores, crianças e famílias em experiências que transformam o conhecimento em vivência. Impacta até as pessoas que passam pela calçada da instituição, que podem participar das intervenções no muro da escola, sempre repleto de produções das crianças, brincadeiras interativas e curiosidades ligadas aos projetos em desenvolvimento. “Acreditamos que a criança já é alguém hoje e merece ser respeitada com todos os seus direitos, ideias e sentimentos", ressalta a diretora da escola, Luana Poubel.
Outro ponto que merece destaque é o compromisso permanente com uma educação antirracista. Com base na Lei 10.639/2003, o tema faze parte do cotidiano escolar durante todo o ano. A escola faz questão de manter mais de 50% da sua equipe composta por pessoas negras, desde a cozinha, professoras, chegando a direção. Este ano, estamos desenvolvendo o projeto “África, o Berço da Humanidade”, que apresenta às crianças a diversidade do continente africano, sua importância para a história da humanidade e a valorização da ancestralidade de forma sensível e fundamentada. Parece mentira, mas muitos adultos se surpreendem ao descobrir que a África possui 54 países, extremamente diversos entre si”, conta o diretor Angelo Morse, responsável pela área artística da escola.
A arte, a música e as experiências culturais fazem parte da identidade da instituição. Há mais de uma década, por exemplo, a escola reinventa a tradicional festa junina. Em vez das bandeirinhas e do repertório convencional, as crianças passam meses pesquisando alguma região do Brasil. O que resulta numa grande homenagem construída coletivamente, com cenários produzidos pela equipe e pelas crianças, utilizando sucatas, criatividade e pesquisa. Outro detalhe: não existem barraquinhas de prendas. Todos os jogos e brincadeiras são livres para que toda família e amigos possam brincar.
Ao longo dessa trajetória, a festa já homenageou, entre outras regiões, a Bahia, Parintins, Olinda, o sertão Nordestino, o Pará, o Rio Grande do Sul, São Paulo e Niterói. Em 2026, o tema é “Rio, de braços abertos para a alegria", reunindo apresentações, instalações artísticas e experiências interativas na quadra do Centrinho, escola parceira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.