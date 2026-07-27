Niterói: instituição acredita que a aprendizagem está relacionada a experiência, quando a criança cria, brinca, pesquisa, imagina, sente e participa - Divulgação/Ascom

Niterói: instituição acredita que a aprendizagem está relacionada a experiência, quando a criança cria, brinca, pesquisa, imagina, sente e participaDivulgação/Ascom

Publicado 27/07/2026 16:14