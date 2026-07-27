Milei atacou Lula durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, em São Paulo - Reprodução / Youtube

Milei atacou Lula durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, em São PauloReprodução / Youtube

Publicado 27/07/2026 12:07

O governo da Argentina não pedirá desculpas ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelas declarações do presidente argentino, Javier Milei , que chamou Lula de "ladrão" e "condenado", segundo o jornal La Nacion.