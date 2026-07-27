Ministério do Comércio da China classificou tarifas como 'unilateralismo e protecionismo' dos EUAUnsplash/Unsplash
China cobra que EUA revoguem tarifas unilaterais: 'Corrijam seus erros'
Washington anunciou tarifa de 12,5% sobre Pequim sob acusação de trabalho forçado
China cobra que EUA revoguem tarifas unilaterais: 'Corrijam seus erros'
Washington anunciou tarifa de 12,5% sobre Pequim sob acusação de trabalho forçado
Incêndio florestal recua na França, mas nova onda de calor preocupa
Chamas forçaram retirada de mais 325 mil pessoas no país e na vizinha Espanha
China acusa empresas dos EUA de usar dados chineses em IA
Pequim afirma que companhias norte-americanas recorreram a informações locais para desenvolver sistemas avançados
EUA: Tiroteio em ponto turístico de Seattle deixa três mortos
Ataque ocorreu durante festival gastronômico
Ataques ucranianos matam duas pessoas na Rússia
Ofensiva de drones deixou pelo menos sete feridos
Xi Jinping manifesta apoio a Lula contra interferência externa
Em conversa por telefone, os dois líderes defenderam o avanço do acordo entre Mercosul e Pequim
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.