Um casal morreu em Rostov-do-Don, no sul da RússiaReprodução / X
Série úderů na ruská města. Výbuchy dnes v noci zněly v Belgorodu, kde byla podle místních TG kanálů zasažena mimo jiné budova FSB. Ukrajinci podnikli nálety dronů taky na Rostov na Donu. Mířili na železniční a přístavní infrastrukturu. Jeden dron zřejmě vrazil do výškové budovy.… pic.twitter.com/0h1saoHwSn— Darja Stomatova (@darja_stomatova) July 27, 2026
Outras cinco pessoas, incluindo um adolescente, sofreram ferimentos, acrescentou.
As autoridades da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informaram nesta segunda-feira que 12 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, em um "ataque em larga escala" de drones ucranianos durante a noite.
Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia, as negociações permanecem estagnadas e os dois países intensificam os ataques de longo alcance, com um número crescente de vítimas civis.
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