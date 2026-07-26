Representante sugeriu que Trump está 'dando um pouco de espaço para as negociações'X / Reprodução
Trump dá 'espaço' à via diplomática com o Irã, diz embaixador na ONU
Representante americano afirma que conversas ganharam margem, enquanto país segue preparado para novas ofensivas
Katy Perry critica governo Trump por uso de sua música em vídeo de guerra
Publicado no perfil oficial da Casa Branca, trecho de nove segundos mostra um bombardeio a uma estrutura iraniana
Milei acusa governo brasileiro de bancar 'campanha anti-Argentina'
Presidente também criticou o Partido Democrata dos EUA e o México de 'não quererem que as ideias da liberdade funcionem'
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Presidente de Cuba acusa EUA de tentar 'tomar o país'
Miguel Díaz-Canel afirmou que medidas adotadas pelo governo Trump fazem parte de uma 'política genocida' contra a ilha
EUA suspendem ataques ao Irã em meio a tensões no Oriente Médio
Pausa nos bombardeios ocorre após semanas de confrontos
Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam 15 mortos e 100 feridos
Episódio faz parte de um ciclo de ataques de retribuição mútua
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