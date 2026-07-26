Representante sugeriu que Trump está 'dando um pouco de espaço para as negociações' - X / Reprodução

Representante sugeriu que Trump está 'dando um pouco de espaço para as negociações'X / Reprodução

Publicado 26/07/2026 14:09

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está dando à via diplomática com o Irã “um pouco de espaço”, afirmou neste domingo (26) o embaixador dos EUA na ONU, após duas noites consecutivas sem ataques contra o país.

O representante dos EUA nas Nações Unidas, Mike Waltz, disse à Fox News que Washington permanece “pronto” para lançar novas manifestações contra o Irã e que “mais recursos foram enviados para a região”.

No entanto, ele sugeriu que Trump está "dando um pouco de espaço para as negociações, um pouco de margem".

As forças armadas dos EUA concluíram sua décima na terceira noite de bombardeios no Irã na madrugada de sexta-feira, marcando uma maior escalada do conflito desde o cessar-fogo de abril. Não foram anunciados novos ataques nos últimos dois dias.

Após quase cinco meses de guerra, diversos veículos de comunicação dos EUA noticiaram nos últimos dias que as Forças Armadas americanas estavam racionando munição devido a preocupações com o abastecimento.

Waltz foi questionado sobre o assunto pela NBC News.

“Uma grande parte dos estoques militares foi esgotada” nos “últimos quatro ou cinco anos”, devido às entregas à Ucrânia e às operações americanas contra os huthis no Iêmen durante a presidência de Biden, afirmou.

Questionado sobre uma possível escassez atual em meio à guerra com o Irã, Waltz negou repetidamente.

As Forças Armadas americanas “têm tudo o que precisa para conduzir esta campanha com a eficácia necessária”, assegurou, acrescentando que aqueles que divulgaram essa informação “merecem estar na cadeia”.