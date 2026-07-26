Milei fez declarações na tarde neste domingo Luis Robayo/AFP/Agência O Dia
Milei acusa governo brasileiro de bancar 'campanha anti-Argentina'
Presidente também criticou o Partido Democrata dos EUA e o México de 'não quererem que as ideias da liberdade funcionem'
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