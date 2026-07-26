Milei fez declarações na tarde neste domingo - Luis Robayo/AFP/Agência O Dia

Milei fez declarações na tarde neste domingo Luis Robayo/AFP/Agência O Dia

Publicado 26/07/2026 17:35

O presidente argentino, Javier Milei , em plena tensão no fim de semana com autoridades brasileiras, acusou, neste domingo (26), o governo do Brasil, mas também o México e o Partido Democrata dos Estados Unidos (EUA) de financiar uma "campanha anti-argentina".

As declarações foram uma aparente alusão às críticas dirigidas contra o país e sua seleção, à margem da Copa do Mundo de futebol.

"Quem pôs mais dinheiro nesta campanha anti-argentina... O governo do Brasil . Vinte e cinco por cento dos recursos saíram do governo do Brasil", afirmou Milei, em entrevista à rádio local Mitre, em apresentar provas. "E depois vêm me falar de ingerência".

Além disso, acrescentou, esta campanha foi "financiada... pelo México, pelo Partido Democrata dos EUA, bom, quem são?... São as cabeças progressistas que não querem que as ideias da liberdade funcionem".