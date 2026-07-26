Durante evento, Milei endossou coro popular que pedia a prisão do presidente da RepúblicaReprodução / Youtube

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Alexia Gomes
O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, classificou como "inadmissível" a fala do presidente da Argentina, Javier Milei, neste sábado (25). O argentino participou da convenção do Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.
Ao lado de Flávio, Milei endossou um coro popular que pedia a prisão do presidente da República e afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é um "lixo".
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Edinho Silva afirmou que o Brasil "admite o debate de ideias, no qual posições contraditórias podem e devem alimentar discussões sobre o futuro do país", mas ressaltou que isso deve ocorrer "de forma e no momento adequados".
"É inadmissível, contudo, que um chefe de Estado estrangeiro venha ao nosso país e se dirija em termos desrespeitosos aos seus poderes constituídos. Não surpreende que o atual presidente da Argentina se comporte desta maneira. Afinal, não são poucas as situações recentes em que ele demonstrou não estar à altura do cargo que ocupa", destacou Edinho.
Por fim, ele frisou que Milei "teria usado melhor o seu tempo e os recursos dos contribuintes argentinos se tivesse aproveitado o dia de hoje para trabalhar e resolver os problemas do seu país".