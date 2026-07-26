Durante evento, Milei endossou coro popular que pedia a prisão do presidente da RepúblicaReprodução / Youtube
Presidente do PT classifica fala de Milei como 'inadmissível'
Argentino participou da convenção do Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro
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