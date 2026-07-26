Durante evento, Milei endossou coro popular que pedia a prisão do presidente da República - Reprodução / Youtube

Durante evento, Milei endossou coro popular que pedia a prisão do presidente da RepúblicaReprodução / Youtube

Publicado 26/07/2026 07:51

Ao lado de Flávio, Milei endossou um coro popular que pedia a prisão do presidente da República e afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é um "lixo".

Edinho Silva afirmou que o Brasil "admite o debate de ideias, no qual posições contraditórias podem e devem alimentar discussões sobre o futuro do país", mas ressaltou que isso deve ocorrer "de forma e no momento adequados".

"É inadmissível, contudo, que um chefe de Estado estrangeiro venha ao nosso país e se dirija em termos desrespeitosos aos seus poderes constituídos. Não surpreende que o atual presidente da Argentina se comporte desta maneira. Afinal, não são poucas as situações recentes em que ele demonstrou não estar à altura do cargo que ocupa", destacou Edinho.

Por fim, ele frisou que Milei "teria usado melhor o seu tempo e os recursos dos contribuintes argentinos se tivesse aproveitado o dia de hoje para trabalhar e resolver os problemas do seu país".