Convenção do PL aconteceu um dia após a última pesquisa Datafolha mostrar Flávio atrás dde Lula - Jefferson Rudy/Agência Senado

Convenção do PL aconteceu um dia após a última pesquisa Datafolha mostrar Flávio atrás dde LulaJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 25/07/2026 15:31 | Atualizado 25/07/2026 17:41





Participaram do evento, além de Flávio e sua família, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) e os pré-candidatos ao Senado pelo PL, André do Prado e Guilherme Derrite. Também marcaram presença o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto e o coordenador da pré-campanha de Flávio e Senador pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, além de outras lideranças regionais.



. Por diversas vezes, Flávio e seus apoiadores falaram sobre a necessidade de o Brasil fazer parte da 'A Onda Azul A', em referência ao movimento que consagrou a subida ao poder de líderes de direita na América Latina recentemente. O Partido Liberal (PL) escolheu o senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência do partido na disputa deste ano. O anúncio oficial foi feito ao final do discurso de Flávio na convenção nacional do PL, que aconteceu neste sábado na capital paulista.Participaram do evento, além de Flávio e sua família, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) e os pré-candidatos ao Senado pelo PL, André do Prado e Guilherme Derrite. Também marcaram presença o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto e o coordenador da pré-campanha de Flávio e Senador pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, além de outras lideranças regionais. O presidente da Argentina, Javier Milei, também acompanhou a cerimônia e discursou em apoio a Flávio . Por diversas vezes, Flávio e seus apoiadores falaram sobre a necessidade de o Brasil fazer parte da 'A Onda Azul A', em referência ao movimento que consagrou a subida ao poder de líderes de direita na América Latina recentemente.

O argentino também dançou junto ao senador brasileiro.