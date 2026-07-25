Governo brasileiro já havia identificado a tentativa norte-americana - Antônio Augusto/TSE

Governo brasileiro já havia identificado a tentativa norte-americana Antônio Augusto/TSE

Publicado 25/07/2026 15:05

O Brasil negou o visto de dois oficiais dos Estados Unidos (EUA) que pretendiam vir ao País para questionar o sistema eleitoral brasileiro após identificar tentativas do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, de lançar desinformação sobre as eleições de outubro.

O governo de Donald Trump pretendia enviar dois oficiais norte-americanos ao Brasil para lançar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral brasileiro, de acordo com informações divulgadas pelo jornal americano The Washington Post na sexta-feira, 24.

Conforme o Estadão apurou, o Brasil já havia identificado a tentativa norte-americana antes da publicação. No dia 20 de julho, o governo brasileiro teve conhecimento da intenção após o Departamento de Estado norte-americano solicitar os vistos ao Consulado do Brasil em Washington.