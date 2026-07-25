O encontro entre Flávio e Milei aconteceu no Palácio dos Bandeirantes - Redes sociais / Reprodução

O encontro entre Flávio e Milei aconteceu no Palácio dos Bandeirantes Redes sociais / Reprodução

Publicado 25/07/2026 13:19 | Atualizado 25/07/2026 18:21

senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste sábado, 25, um vídeo em suas redes sociais ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e também teve as presenças do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB).



No vídeo, Flávio e Milei se cumprimentam e o pré-candidato à presidência diz que o abraço também é em nome do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. "É uma pena que não pude ver seu pai, mas logo você voltará", diz Milei. O mandatário argentino deve acompanhar logo mais a oficialização da candidatura de Flávio ao Planalto, durante a Convenção Nacional do PL que acontece no estádio do Pacaembu, também em São Paulo.



Milei chama Flávio de "amigo" e faz referência à "Onda Azul", movimento em prol da eleição de presidentes de direita na América do Sul. "Nós sabemos pelo que estamos lutando", diz Milei. "E vamos combater o terrorismo juntos", complementa Flávio.