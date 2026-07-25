Alckmin participou da convenção estadual do PT em Campinas, São Paulo, nesta sábadoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Geraldo Alckmin: 'Com Flávio, o bolsonarismo está encurralado'
Vice-presidente defende a derrota do grupo de oposição em evento do PT
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