Fernando Haddad (E) com o presidente nacional do PDT Carlos Lupi durante convenção do partido - Leandro Chemalle / Estadão Conteúdo

Fernando Haddad (E) com o presidente nacional do PDT Carlos Lupi durante convenção do partidoLeandro Chemalle / Estadão Conteúdo

Publicado 25/07/2026 11:34

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou, nesta sexta-feira (24), durante a Convenção Estadual do PDT, que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) “não quer ganhar e vai perder” a disputa no fim do ano.

A fala ocorreu durante o evento que oficializou o apoio do PDT à chapa formada por Haddad e pelo ex-ministro Márcio França (PSB), candidato a vice-governador.

"Como passava pela cabeça dele, deve ser uma tristeza para ele essa disputa eleitoral. Por duas razões: ele não quer ganhar e ele vai perder. Por bem dele, que vai sair daqui no prazo que ele queria, e por nosso bem, para que São Paulo passe a viver com dignidade e respeito", declarou Haddad.

A convenção do PDT reuniu lideranças da aliança formada pelos partidos REDE, PSOL, PCdoB, PV, PSB e PT. Além de oficializar o apoio à candidatura de Haddad, a legenda confirmou apoio às candidaturas de Simone Tebet e Marina Silva ao Senado Federal e aprovou a chapa de candidatos a deputado estadual e federal para as eleições de 2026.