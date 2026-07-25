Fernando Haddad (E) com o presidente nacional do PDT Carlos Lupi durante convenção do partidoLeandro Chemalle / Estadão Conteúdo
Haddad diz que Tarcísio 'não quer ganhar e vai perder' eleição
Declaração foi feita durante convenção estadual do PDT, que oficializou apoio à chapa do petista ao governo de SP
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PL escolhe Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência
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Brasil nega visto a oficiais dos EUA que queriam questionar urnas
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Segundo o pré-candidato à Presidência, a população brasileira 'não aguenta mais' corrupção
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