Ex-deputado federal enviou um vídeo para ser exibido na convenção nacional do PL neste sábadoRedes sociais / Reprodução
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Ex-deputado também afirmou que seu irmão está agora com 'um alvo' na cabeça, assim como aconteceu com o presidente argentino Javier Milei
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