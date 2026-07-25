Visitante foi flagrada durante procedimento de entrada na PDF I - Wilson Dias / Agência Brasil

Visitante foi flagrada durante procedimento de entrada na PDF IWilson Dias / Agência Brasil

Publicado 25/07/2026 08:37

Duas visitantes foram presas em flagrante, no Complexo da Papuda, em menos de 24 horas, ao tentarem entrar na Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I) com drogas escondidas nas partes íntimas. De acordo com a Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), os entorpecentes apreendidos poderiam render mais de R$ 29 mil dentro do sistema prisional.

O primeiro flagrante ocorreu na quarta-feira (22), e o segundo, na quinta-feira (23). No primeiro caso, durante a revista de rotina, um scanner corporal identificou os entorpecentes na região pélvica de uma visitante. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional do Gama (HRG) e retirou a substância. Havia cerca de 50 gramas de maconha do tipo ICE escondidos na vagina. O exame preliminar da Polícia Civil confirmou o tipo da droga.

Já a segunda foi flagrada durante o procedimento para entrar na unidade. Os agentes desconfiaram que ela portava drogas e a encaminharam à delegacia. Quando foi informada de que passaria por exame médico, ela admitiu que carregava um invólucro no ânus. A substância foi retirada, e o teste preliminar acusou aproximadamente 98 gramas de cocaína.

Ambas foram levadas para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e autuadas em flagrante por tráfico de drogas.