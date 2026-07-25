Japão registra cerca de 1,3 mil mortes relacionadas ao calor AFP
Japão registra quinto dia seguido com temperaturas acima de 40°C
Onda de calor é a mais longa desde 2010, com alertas em várias regiões
Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam 15 mortos e 100 feridos
Episódio faz parte de um ciclo de ataques de retribuição mútua
Incêndios na Espanha e França forçam evacuação de 260.000 pessoas
Chamas afetam municípios residenciais bastante populosos
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China evacua mais de 20 mil pessoas por causa do tufão Noul
Autoridades suspenderam serviços ferroviários e emitiram alerta para chuvas intensas e ventos com força de furacão
Ataque ucraniano em cidade ocupada pela Rússia deixa oito mortos
Governador afirma que ofensiva atingiu acampamentos turísticos
UE amplia sanções contra seis acusados de violações no Irã
Medidas incluem congelamento de bens e restrições de entrada no bloco
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