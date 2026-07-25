Espera-se que ciclone atinja costa entre Hong Kong eprovíncia de Guangdong, no sul do paísAFP
China evacua mais de 20 mil pessoas por causa do tufão Noul
Autoridades suspenderam serviços ferroviários e emitiram alerta para chuvas intensas e ventos com força de furacão
China evacua mais de 20 mil pessoas por causa do tufão Noul
Autoridades suspenderam serviços ferroviários e emitiram alerta para chuvas intensas e ventos com força de furacão
Ataque ucraniano em cidade ocupada pela Rússia deixa oito mortos
Governador afirma que ofensiva atingiu acampamentos turísticos
UE amplia sanções contra seis acusados de violações no Irã
Medidas incluem congelamento de bens e restrições de entrada no bloco
Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam 21 mortos
Ofensivas com drones e mísseis atingiram Kiev, São Petersburgo e outras regiões dos dois países
Afogamentos na França deixam 274 mortos desde início de maio
Maioria das mortes ocorreu durante ondas de calor que atingiram o país nos últimos dois meses
UE acusa TikTok de falhar na proteção de menores
Bruxelas afirma que perfis de jovens podem ficar vulneráveis a contatos indesejados e comportamentos predatórios
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.