Das 274 mortes totais entre 1º de maio e 15 de julho, 37 eram crianças e adolescentesAFP
Afogamentos na França deixam 274 mortos desde início de maio
Maioria das mortes ocorreu durante ondas de calor que atingiram o país nos últimos dois meses
UE amplia sanções contra seis acusados de violações no Irã
Medidas incluem congelamento de bens e restrições de entrada no bloco
Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam 21 mortos
Ofensivas com drones e mísseis atingiram Kiev, São Petersburgo e outras regiões dos dois países
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UE acusa TikTok de falhar na proteção de menores
Bruxelas afirma que perfis de jovens podem ficar vulneráveis a contatos indesejados e comportamentos predatórios
EUA reativam guerra comercial com nova rodada de tarifas
Na faixa de 10%, também são mencionados países latino-americanos como Argentina, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Trindade e Tobago
Ex-secretária dos EUA diz que tarifaço reflete visão pessoal de Trump
Segundo Janet Yellen, 'não há muitos economistas, se é que há algum', que apoiem as taxas impostas pelo presidente norte-americano
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