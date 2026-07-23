Janet Yellen participou da coletiva de imprensa no evento ExpertXP em São Paulo nesta quinta-feiraBrendan Smialowski / AFP
Ex-secretária dos EUA diz que tarifaço reflete visão pessoal de Trump
Segundo Janet Yellen, 'não há muitos economistas, se é que há algum', que apoiem as taxas impostas pelo presidente norte-americano
Ex-secretária dos EUA diz que tarifaço reflete visão pessoal de Trump
Segundo Janet Yellen, 'não há muitos economistas, se é que há algum', que apoiem as taxas impostas pelo presidente norte-americano
União Europeia multa Google em US$ 1 bilhão
Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência
Deputado alemão renuncia em meio a escândalo com barriga de aluguel
Parlamentar já se opôs publicamente contra a legalização do procedimento, que é proibido no país desde 1991
Ataques ucranianos deixam três mortos na Rússia e na Crimeia
Oito pessoas ficaram feridas em bombardeios noturnos
Incêndios florestais provocam devastação na Itália, França e Espanha
Três bombeiros morreram e milhares de pessoas foram evacuadas
Trump quer presidente da Fifa como secretário-geral da ONU, diz jornal
Líder norte-americano diz que Gianni Infantino é 'respeitado por todos ao redor do mundo'