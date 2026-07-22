Hitler morou poucos meses na casa onde nasceu, em Braunau am Inn, na Áustria - Reprodução / X

Hitler morou poucos meses na casa onde nasceu, em Braunau am Inn, na ÁustriaReprodução / X

Publicado 22/07/2026 12:41

A casa onde Adolf Hitler nasceu, na Áustria, foi oficialmente inaugurada como uma delegacia de polícia nesta quarta-feira, 22, em uma tentativa de evitar que o edifício se torne um local de peregrinação para admiradores do ditador nazista.

Uma pedra memorial permanecerá em frente ao imóvel, em Braunau am Inn, cidade próxima à fronteira com a Alemanha, com a frase "Pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Nunca mais o fascismo. Milhões de mortos nos lembram".



Hitler nasceu no prédio em 20 de abril de 1889. Sua família deixou o local poucos meses depois e se mudou para outra residência em Braunau am Inn, antes de se estabelecer temporariamente em Passau, no sul da Alemanha.



Motivado pelo fanatismo racial, o regime nazista de Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus e outras minorias e grupos durante o Holocausto. O ditador deu início à Segunda Guerra Mundial, conflito que deixou ao menos 60 milhões de mortos. Ele cometeu suicídio em 30 de abril de 1945, pouco antes do fim da guerra.



"A República da Áustria, o Estado, o país estão enfrentando esse legado, o terrível legado desse período, e se comprometem a lidar com ele", afirmou o ministro do Interior da Áustria, Gerhard Karner, durante a cerimônia de inauguração da delegacia. "Isso envolve esta casa e este endereço."

A reforma do edifício levou vários anos e custou cerca de € 20 milhões (cerca de R$ 116 milhões na cotação atual), segundo a agência de notícias austríaca APA. Antes da reforma, houve uma disputa de anos sobre a propriedade do imóvel.



A questão foi resolvida em 2017, quando o mais alto tribunal da Áustria decidiu que o governo tinha o direito de desapropriar o prédio após a proprietária se recusar a vendê-lo. A ideia de demolir a construção foi posteriormente abandonada.



O Ministério do Interior da Áustria alugava o imóvel desde 1972 para evitar seu uso indevido. O prédio foi cedido a diferentes organizações beneficentes até ficar vazio, em 2011, após a saída de um centro de atendimento para adultos com deficiência.



O governo austríaco afirmou que o uso mais adequado para o local seria abrigar a polícia, como símbolo da proteção às liberdades civis. Críticos, porém, disseram que a atual apresentação do edifício não oferece contexto histórico suficiente.



Uma comissão de especialistas rejeitou a ideia de transformar o imóvel em museu e recomendou uma reforma que dificultasse o reconhecimento da construção.



Durante as obras, a fachada amarelo-ocre foi pintada de branco, as janelas em arco foram substituídas por modelos retangulares e a estrutura foi ampliada em direção ao telhado. Os resíduos da reforma foram descartados em um local secreto para evitar que se tornassem objetos de interesse de colecionadores de memorabilia nazista, informou a APA.



No passado, extremistas de direita prestaram homenagens ao "Führer" no local, fotografando o prédio, retirando pedras como lembrança e deixando flores e coroas. Em 2024, quatro alemães foram flagrados colocando rosas brancas nas janelas do imóvel e posando para fotos, incluindo uma mulher fazendo a saudação nazista com o braço estendido.