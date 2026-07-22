Casos identificados em Uganda eram, em sua maioria, de cidadãos congoleses que cruzaram a fronteira - AFP

Casos identificados em Uganda eram, em sua maioria, de cidadãos congoleses que cruzaram a fronteiraAFP

Publicado 22/07/2026 10:57 | Atualizado 22/07/2026 12:09

O surto de ebola declarado em maio matou mais de 1.000 pessoas na República Democrática do Congo e em Uganda, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (22).



Um total de 2.473 casos do vírus mortal foram confirmados na RDC, incluindo 999 mortes, enquanto a vizinha Uganda registrou 20 casos, incluindo duas mortes, segundo um relatório da OMS baseado em dados oficiais de ambos os países.