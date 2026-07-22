França enfrentou sua terceira onda de calor em meados de julho - AFP

França enfrentou sua terceira onda de calor em meados de julhoAFP

Publicado 22/07/2026 11:23

A França registrou 5.764 mortes adicionais durante a onda de calor extrema que atingiu o país na segunda quinzena de junho, a mais letal desde a de 2003, anunciaram as autoridades de saúde nesta quarta-feira (22).



Os números provisórios para a segunda onda de calor de 2026 superam até mesmo o número de mortes atribuíveis à exposição ao calor durante todo o verão de 2025 (5.722), de acordo com a contagem final da Santé Publique France.